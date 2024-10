Jackpot, le PSG annonce du lourd !

Amadou Diawara

Alors que les droits tv ont baissé, le PSG a essuyé une perte de 50M€, comme révélé par Victoriano Melero. Toutefois, le club de la capitale n'a pas besoin de s'inquiéter pour ses finances. En effet, le nouveau directeur général du club de la capitale a affirmé que les revenus parisiens allaient continuer à augmenter.

«Nos revenus vont continuer à augmenter»

« Quel est l’impact de la baisse des droits TV de L1 sur les finances du club ? On perd 50 millions d’euros cette saison. L’impact est réel, surtout par rapport à nos concurrents européens. À nous de trouver comment compenser ce manque à gagner. Mais malgré tout, nos revenus vont continuer à augmenter. Notamment grâce à de nouvelles compétitions », a précisé Victoriano Melero lors d'un entretien accordé au Parisien, avant d'en rajouter une couche.

PSG : La Coupe du monde des clubs va rapporter gros

« Justement, combien va rapporter la Coupe du monde des clubs que le PSG va disputer aux États-Unis en juin et juillet 2025 ? C’est en cours de commercialisation donc on ne le sait pas encore. Mais on espère plusieurs dizaines de millions d’euros. Malgré tout, le budget du club est encore déficitaire… Oui. Mais sans comparaison avec le déficit de l’année précédente. Et on devrait être à l’équilibre la saison prochaine. On est une entreprise, on est là pour montrer que le modèle économique tient. Ces résultats financiers nous permettent d’avoir une autonomie et une solidité financière. On capitalise sur tout ce qui a été construit pour se lancer dans une nouvelle phase », a conclu Victoriano Melero, le directeur général du PSG.