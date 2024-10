Transferts : Pogba à l'OM, les raisons d'y croire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les informations divergent concernant l'avenir de Paul Pogba et une possible arrivée à l'OM. Alors qu'il a été question de discussions entre le club phocéen et celui qui appartient encore à la Juventus, des démentis sont rapidement tombés par la suite. Pour autant, une arrivée de Pogba à Marseille serait tout à fait possible et Thibaud Vézirian a expliqué pourquoi.

Bientôt autorisé à rejouer au football, Paul Pogba devrait toutefois le faire ailleurs qu'à la Juventus. En ce sens, son nom résonne du côté de l'OM. Journaliste ivoirien, Malick Traoré a ainsi révélé des discussions entre les deux camps. Mais dans la foulée, des démentis sont tombés, assurant que Pogba était très loin de rejoindre l'OM.

« Le club se porte mieux »

Pas surpris de ces démentis, Thibaud Vézirian n'écarte clairement pas la possibilité de voir Paul Pogba débarquer à l'OM à l'avenir. Le journaliste dévoile ainsi 3 raisons d'y croire poru Entrevue. La première concernant le développement du projet du club phocéen. « Le club se porte mieux », explique Vézirian.

Tout est possible avec De Zerbi

Le journaliste confie par la suite que l'arrivée d'Adrien Rabiot cet été a montré que tout était désormais possible à l'OM. Cela sera-t-il le cas prochainement avec Paul Pogba ? De plus, la troisième et dernière raison se nomme Roberto De Zerbi. Nommé entraîneur de l'OM cet été, l'Italien a été décisif pour convaincre de nombreuses recrues à Marseille.