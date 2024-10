Mercato : Il claque la porte de l’OM et veut revenir !

Thomas Bourseau

Son passage sur le banc de l’OM a électrisé plus d’un supporter marseillais. Et d’ailleurs, son départ en a surpris plus d’un. Au tout début du mercato estival de 2022, Jorge Sampaoli a déposé sa démission et s’en est allé vivre de nouvelles expériences à Séville et Flamengo. Sans poste, l’Argentin a la cote en Italie, mais voudrait retrouver le championnat de France !

Jorge Sampaoli a beaucoup voyagé depuis ses débuts en tant qu’entraîneur. Le Pérou, le Chili, l’Équateur, l’Espagne, l’Argentine, le Brésil et donc la France. En effet, en parallèle de la nomination de Pablo Longoria au poste de président en février 2021, Sampaoli héritait de l’effectif de l’OM. Le technicien argentin n’y était resté qu’une saison et demie, claquant la porte du club en raison d’une insatisfaction vis-à-vis du début du mercato estival de 2022.

Sampaoli est sans club depuis un an !

Depuis, deux saisons sont passées et Jorge Sampaoli n’a connu que deux autres expériences, au FC Séville et à Flamengo. Sans club depuis son limogeage de Flamengo en septembre 2023, l’ex-entraîneur de l’OM aurait été approché par l’OL et le LOSC lors de l’exercice précédent, sans succès comme souligné par Mathieu Grégoire ce vendredi. Après une année sabbatique, Sampaoli voudrait reprendre du service et le Genoa s’intéresserait à son profil pour relancer le 18ème de Serie A, premier relégable, lui qui n'a jamais entraîné en Italie.

Jorge Sampaoli tient à reprendre su service en France !

Néanmoins, le journaliste de L’Équipe communique une tout autre volonté de Jorge Sampaoli. Malgré son court passage d’une saison en Ligue 1, celui qui a entraîné Lionel Messi avec la sélection argentine aurait à cœur de retrouver l’élite du football français. Reste à savoir si une formation de l’hexagone lui ouvrira ses portes désormais.