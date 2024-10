Ligue 1 : Campos - Al-Khelaïfi : La révolution est confirmée au PSG !

Arnaud De Kanel

Ces derniers mois, sous l'impulsion de Nasser Al-Khelaïfi, le projet du PSG a subi une transformation profonde. Le président qatari a amorcé une véritable révolution sportive, taillée sur mesure pour Luis Enrique. Le président du PSG ainsi que Luis Campos donneraient beaucoup de libertés à leur entraineur.

En 2011, Nasser Al-Khelaïfi, fraîchement nommé à la présidence du club, affichait clairement les intentions du projet QSI : décrocher enfin la prestigieuse Ligue des champions. Mais plus d'une décennie plus tard, malgré des dépenses astronomiques et un effectif cinq étoiles, la coupe aux grandes oreilles reste insaisissable. Le PSG a enchaîné les déconvenues : une défaite amère en finale et deux échecs douloureux en demi-finale, en 2021 puis en 2024, laissant toujours filer le rêve européen. La faute sans doute à un manque de continuité avec les différents entraineurs qui se sont succédés.

Mercato : Très gros coup au PSG, son agent sort du silence https://t.co/h3n5JrnWy8 pic.twitter.com/idB2zgEQzc — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Le PSG donne les pleins pouvoirs à Enrique ?

Les résultats décevants ont provoqué une série de changements sur le banc du PSG, marquée par le départ successif d'entraîneurs de renom tels que Laurent Blanc, Christophe Galtier, Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. Le club parisien a finalement jeté son dévolu sur Luis Enrique, officiellement nommé le 5 juillet 2023, avec un contrat courant jusqu’en juin 2025. Luis Enrique bénéficie de la pleine confiance des dirigeants du PSG, qui semblent désormais vouloir opérer avec une nouvelle approche stratégique.

«Le président nous laisse construire quelque chose»

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, ainsi que Luis Campos, le conseiller sportif, ne souhaitent plus intervenir sur les dossiers mercato pilotés par Luis Enrique. Un fait unique dans l'ère QSI. K'entraineur parisien l'a d'ailleurs confirmé pour Movistar+. « Le président nous laisse construire quelque chose. On n'a pas peur de la pression, Luis Enrique met la pression mais il n'a pas la pression de la direction pour gagner tout de suite tous les titres. Je suis content qu'il ait cette ambition », a reconnu Luis Enrique.