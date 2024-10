Mercato - OM : Un joueur va revenir, c'est inattendu !

Jean de Teyssière

Poussé vers la sortie par l’OM cet été, le gardien de but Pau Lopez pourrait revenir au club l’été prochain. Prêté à Gérone, ce deal comporte une option d’achat de 6,5M€ mais elle n’est pas obligatoire. Et pour le moment, Pau Lopez n’a disputé aucune minute sous ses nouvelles couleurs, ce qui n’arrange pas les affaires marseillaises.

L’OM a révolutionné le poste de gardien de but cet été. Deux portiers sont arrivés : Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. La place de Pau Lopez s’est retrouvée d’un coup menacée et le portier espagnol n’a pas eu d’autre choix que de quitter la cité phocéenne. Parti en prêt, cela ne se passe pas très bien pour l’ancien gardien de l’AS Rome…

Mercato : Il claque la porte de l’OM et veut revenir ! https://t.co/DQdCZpJ2Xr pic.twitter.com/DJp7Bf0VRs — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Pau Lopez barré par Gazzaniga

Arriver dans un club espagnol en construction qui joue la Ligue des Champions, le choix était presque parfait pour Pau Lopez. Parti à Gérone en prêt, le portier marseillais ne vit pas un conte de fée en Espagne, puisque Paulo Gazzaniga est le numéro 1 indiscutable. Pour le moment, Pau Lopez n’a disputé aucune minute sous les couleurs de Gérone.

Un retour à l’OM cet été ?

Ce prêt a été assortie d’une option d’achat de 6,5M€. Mais elle n’est pas obligatoire, car soumise des conditions. Une chose est sûre, avec le temps de jeu inexistant du gardien espagnol à Gérone, son retour à l’OM l’été prochain est une quasi certitude, selon Le Phocéen.