Mercato - PSG : Il signe pour une carrière la Marquinhos !

Marquinhos est le véritable taulier du vestiaire du PSG qu’il côtoie depuis 2013 et dont il en est le capitaine depuis quatre ans. La longévité du Brésilien au Paris Saint-Germain est le but à atteindre de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien ne s’en est pas caché et pourrait d’ailleurs voir le club parisien le rapprocher de son rêve.

Depuis le départ de Thiago Silva pour Chelsea après le Final 8 de Ligue des champions en 2020, Marquinhos (30 ans) est devenu le capitaine du PSG, soit sept saisons après son arrivée. Cela fait à présent onze ans que le Brésilien évolue au Paris Saint-Germain, lui qui porte le record du nombre d’apparitions sous le maillot rouge et bleu (450). Une carrière XXL au PSG qui donne bien des idées à Gianluigi Donnarumma (25 ans).

«Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos !»

« Porter ce maillot est tout simplement incroyable. Un club comme le PSG apporte énormément sur tous les plans, et j’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire. Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! Je sais que c’est beaucoup de matches, mais j’espère être à la hauteur de cette mission ! Celle de devenir un leader et d’aider ceux qui rejoindront le club à l’avenir ». Voici le message que le portier italien livrait au site de l’UEFA avant la défaite concédée par le PSG sur la pelouse d’Arsenal en saison régulière de Ligue des champions mardi soir (2-0).

«Le PSG a démarré les discussions pour la prolongation de Donnarumma»

Journaliste du Parisien, Marc Mechenoua a confirmé la tendance du feuilleton Gianluigi Donnarumma lors d’un live avec les internautes du quotidien régional. « En effet, le PSG a démarré les discussions pour la prolongation de Donnarumma dans le seconde partie de la saison dernière. Elles vont se poursuivre mais l'interview du gardien italien donnée à l'UEFA avant la rencontre face à Arsenal est claire : il se voit longtemps à Paris et espère faire une carrière à la Marquinhos ». Pour rappel, le contrat actuel de Donnarumma prendra fin le 30 juin 2026.