F1 : Gros clash chez Ferrari, Leclerc hausse le ton !

Dimanche dernier, à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas, Charles Leclerc s’était profondément emporté contre son coéquipier Carlos Sainz, qui l’a dépassé malgré les consignes de l’écurie italienne. Alors que les deux pilotes doivent s’entraider en vue du titre de champion des constructeurs, le Monégasque a haussé le ton et a assuré que tout ces problèmes étaient derrière lui et l’Espagnol.

La relation entre Charles Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz a été mise à rude épreuve dimanche dernier à Las Vegas. A la fin de la course, alors que l’Espagnol a terminé 3ème après avoir dépassé le Monégasque, Leclerc s’était emporté : « Oui j’ai fait mon travail, tout ce que vous voulez mais il me fait toujours chier, à chaque fois ça se passe comme ça ».

F1 : L'annonce de McLaren pour menacer Ferrari et Red Bull https://t.co/ElYhj0u76e pic.twitter.com/PAbSxVU82M — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

« Nous sommes passés par là si souvent que nous savons comment parler »

De nouveau concentré sur le championnat des constructeurs (Ferrari pointe actuellement à la 2ème place), Carlos Sainz a affirmé que les deux coéquipiers avaient pris du recul : « Il y des malentendus qui, évidemment, dans le feu de l'action, font parler et nous frustrent beaucoup. Mais après on prend du recul, on relativise et on se rend compte que l'on peut réaliser de bonnes choses. Nous sommes passés par là si souvent que nous savons comment parler et passer à autre chose », a lâché Sainz dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« J’ai une très bonne relation avec Carlos »

Même son de cloche du côté de Charles Leclerc : « Je ne veux pas revenir à ce qui s’est passé à Las Vegas. Nous abordons les deux dernières courses de la saison et nous devons absolument tout faire pour obtenir ce championnat des constructeurs. C’est tout ce qui compte et quoi qu’il se soit passé à Vegas, nous en avons discuté. J’ai une très bonne relation avec Carlos et nous avons parfois eu des courses où les choses ne se sont pas déroulées exactement comme nous le voulions, mais le plus important est que nous en discutions et que nous allions de l’avant. Il est très clair pour nous deux que nous voulons simplement gagner le championnat des constructeurs et c’est en travaillant en équipe que nous y parviendrons, je suis sûr qu’il n’y aura aucun problème avec cela ».