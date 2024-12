F1 - Ferrari : Hamilton se lâche sur son transfert de «rêve»

Pierrick Levallet

L’aventure de Lewis Hamilton chez Mercedes touche à sa fin. Le septuple champion du monde va vivre sa dernière course au sein de l’écurie allemande ce dimanche à Abu Dhabi, avant de faire le grand saut et de rejoindre Ferrari. Le Britannique s’est d’ailleurs lâché sur son transfert, qu’il juge être une opportunité de rêve en F1.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi ce dimanche marquera la fin d’une ère en F1. Plus d’une décennie après son arrivée, Lewis Hamilton va quitter Mercedes après l’ultime course de la saison. Le septuple champion du monde rejoindra ensuite Charles Leclerc chez Ferrari. Le pilote de bientôt 40 ans s’est d’ailleurs livré sur son transfert, que personne n’avait vu venir à l’aube de la saison 2024.

«C’est difficile d’aller chez Ferrari»

« Évidemment, j’essaie de m’assurer de terminer de la bonne manière et de la meilleure façon possible avec Mercedes. Ces prochains jours vont être très émouvants. C’est une grande inconnue pour ce qui va suivre. Évidemment, il y a beaucoup d’excitation. Et oui, je ne peux pas vraiment en dire plus pour le moment. Je n’ai rien d’autre à dire à ce sujet. Bien sûr, cela suscite vraiment de la motivation et c’est un scénario de rêve pour tout pilote d’avoir une opportunité comme celle-ci. Mais il ne faut pas prendre cela pour acquis, c’est difficile d’aller chez Ferrari » a d’abord confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«C’est excitant et exaltant»

« Vous savez, je me souviens quand j’ai rejoint Mercedes, ce n’était pas une étape facile que d’intégrer une nouvelle équipe. Et il faut du temps pour construire de nouvelles relations et apprendre les outils et tout. Aborder l’année prochaine avec la même concentration, la même puissance que j’avais quand j’ai rejoint Mercedes et avec finalement ce saut de la foi, je pense que c’est excitant et exaltant » a ensuite ajouté le futur pilote de Ferrari. À voir si Lewis Hamilton terminera son aventure chez Mercedes sur une bonne note, avant de débarquer au sein de la Scuderia. Rendez-vous ce dimanche sur le circuit de Yas Marina.