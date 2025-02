F1 : Le cadeau inestimable de Lewis Hamilton avant de tout arrêter !

Thomas Bourseau

Entre Lewis Hamilton et Mercedes, l’idylle de 10 ans a pris fin à Abu Dhabi le dimanche 8 décembre 2024. Ce fut l’ultime course du septuple champion du monde au sein de l’écurie allemande qu’il a conclu avec une quatrième place et un dépassement sur son désormais ex-coéquipier George Russell. Une décennie de souvenirs que Hamilton a souhaité imager en une peinture offerte à chacun des 3000 salariés de Mercedes F1 Team grâce à l’artiste Paul Oz.

Le 1er février 2024, Lewis Hamilton faisait la Une des médias sportifs. 10 ans après ses premiers tours de piste chez Mercedes, sa dernière danse au sein de l’écurie allemande était annoncée avant son départ du côté de Ferrari, son rêve depuis tout petit. Pendant cette dernière saison en question, le septuple champion du monde a pu s’offrir un dernier « kif » en remportant le Grand Prix de Silverstone chez lui en Angleterre.

Le Britannique a signé un contrat en or avec le Scuderia, avec des indemnités de 57,8M€ à l’année selon RCN365. Et il se trouve qu’après avoir fait ses adieux à Mercedes sur le circuit Yas Marina d’Abu Dhabi en décembre dernier, Hamilton ait fait un cadeau spécial aux salariés de l’écurie allemande.

Jalibert revient en force ? Ramos défend l'ouvreur pour le choc contre l'Angleterre ! 🇫🇷

➡️ https://t.co/1avQj2ox77 pic.twitter.com/ZCHCyq6fYA — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

Lewis Hamilton offre une peinture spéciale à tous les employés de Mercedes après son départ !

C’est en effet ce que les médias talkSPORT et du Daily Mail ont fait savoir ces dernières heures. Depuis le début de l’année civile, Lewis Hamilton a pu essayer sa nouvelle monoplace chez Ferrari, mais n’a pas manqué d’avoir une ultime attention envers Mercedes après une décennie passée dans l’écurie. C’est pourquoi le septuple champion du monde a fait appel à Paul Oz. L’artiste a reçu une commande unique provenant d’Hamilton.

La volonté du principal intéressé était claire : adresser un dernier au revoir à Mercedes. Et pour ce faire, il a voulu qu’une œuvre d’art pour ses 3000 anciens collègues soit peinte. L’idée n’était certainement pas de se mettre en avant, mais de laisser un souvenir aux salariés. C’est pourquoi l’image choisie fut sa victoire au Grand Prix de Monaco en 2019, quelques jours après le décès de la légende Niki Lauda avec le halo rouge sur la monoplace.

«Commandé par Lewis lui-même comme cadeau de départ pour tout le monde chez Mercedes... la classe !»

Par le biais d’une publication Instagram supprimée depuis par Paul Oz comme The Daily Mail le souligne, l’artiste s’est livré sur ce cadeau inédit et à la valeur inestimable tant émotionnellement que financièrement pour chaque salarié de Mercedes ayant côtoyé Lewis Hamilton au fil des années.

« Maintenant que c'est de notoriété publique et que les 3000 employés de Mercedes GP ont reçu leurs peintures, je peux en parler. Commandé par Lewis lui-même comme cadeau de départ pour tout le monde chez Mercedes... la classe ! Mon seul mandat était de me concentrer sur la voiture plutôt que sur Lewis, et j'ai donc choisi de peindre une image de Monaco 2019, quelques jours seulement après le décès de Niki Lauda et la mise en place par l'équipe d'un halo rouge en souvenir de Niki. Lewis a signé la pole position et a dominé la course ».