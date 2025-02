F1 - Michael Schumacher : La confidence bouleversante !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son grave accident de ski survenu le 29 décembre 2013, les nouvelles concernant l'état de santé de Michael Schumacher sont très rares. En effet, la famille du septuple champion du monde a décidé de protéger au mieux sa vie privée, au point qu'à part son entourage proche, personne n'est en mesure de dire comment va le Baron Rouge. Parmi ce cercle proche, Jean Todt lui rend régulièrement visite et se confie sur cette situation.

Cela désormais 11 ans que Michael Schumacher a subi son terrible accident de ski. Passé proche de la mort, le septuple champion du monde vit désormais auprès de ses proches. Et c'est à peu près tout ce qui est connu sur la vie actuelle de l'ancien pilote Ferrari. En effet, l'état de santé de Michael Schumacher est un secret extrêmement bien gardé par ses proches. Malgré quelques rumeurs durant ces 11 années, impossible de dire précisément dans quel état se trouve le Baron Rouge. Seuls ses proches le savent, même lorsqu'il ne s'agit pas de la famille, tout le monde respecte son secret.

Jean Todt évoque la situation de Michael Schumacher

C'est le cas de Jean Todt. Ancien patron de Ferrari, le Français a guidé Michael Schumacher vers cinq de ses sept titres mondiaux, et ils sont resté très amis après la carrière du pilote allemand. Dans les colonnes de La Repubblica, il raconte. « La famille a décidé de ne pas répondre à la question (de l’état de Michael Schumacher). C’est un choix que je respecte. Je le vois régulièrement, avec toute l’affection que je lui porte, ainsi qu’à sa famille. Nos liens vont bien plus loin que notre collaboration passée. Cela fait partie de ma vie qui se déroule aujourd’hui très loin de la Formule 1 », confie l'ancien président de la FIA avant d'expliquer que « Michael était un ami et un frère, et il a marqué l'histoire. Il semblait arrogant, mais il était simplement timide ».

Une fake news est dénoncée

Parmi les rumeurs qui ont circulé au sujet de Michael Schumacher, l'une d'entre elles concernait la présence de Michael Schumacher au mariage de sa fille l'année dernière. Des rumeurs alors balayées par son ami et ancien adversaire sur les circuits, Johnny Herbert. « Les plus récentes rumeurs qui disaient qu’il avait assisté au mariage de sa fille, malheureusement, et selon ce que j’en sais, c’est que c’était des fake news de premier choix et rien de tout cela n’était vrai », confiait-il récemment afin de rétablir la vérité.