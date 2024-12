Mercato : Le PSG a changé ses plans pour le contrat de Luis Enrique

Axel Cornic

Très apprécié par les dirigeants du Paris Saint-Germain, Luis Enrique devrait prolonger son aventure sur le banc. Différentes sources assurent en effet que le technicien espagnol aurait signé un nouveau contrat jusqu’en 2027 il y a plusieurs semaines déjà, même si pour le moment aucune officialisation n’est tombée.

Véritable visage du club depuis le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique s’approche de la fin de son contrat et son avenir est souvent sujet à débat. Il faut dire que depuis son arrivée il n’a jamais vraiment réussi à faire l’unanimité et les récents résultats n’ont pas arrangé les choses. Pourtant, cette question ne semble pas vraiment inquiéter les dirigeants du PSG...

Luis Enrique jusqu’en 2027

Voilà plusieurs semaines déjà que l’on parle en effet d’une prolongation de contrat d’ores et déjà bouclée pour Luis Enrique. Il aurait signé juste avant la rencontre de Ligue des Champions face à Arsenal du 1er octobre dernier et serait désormais lié au PSG jusqu’en 2027. S’il va au bout, il pourrait devenir l’entraineur parisien avec la plus grande longévité depuis le début de l’ère QSI.

Le PSG aurait bien aimé l’annoncer

D’après les informations de AS, au sein du PSG on aurait tout préparé pour la prolongation de Luis Enrique, dont l’officialisation aurait dû avoir lieu au cours du mois de novembre. Ce plan aurait toutefois été mis à mal par les résultats de l’équipe ! Le média espagnol assure qu’au sein du club on aurait décidé de décaler cette annonce, avec la période compliquée traversée par les Parisiens.