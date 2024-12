Pogba - OM : Le rêve se confirme ?

Axel Cornic

A 31 ans, Paul Pogba s’apprête à revenir au football après une suspension pour dopage et une période assez compliquée, tant sur le terrain qu’en dehors. Plus lié à la Juventus il est libre de tout contrat et une folle rumeur l’envoie notamment à l’Olympique de Marseille, où il pourrait relancer sa carrière sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Considéré il y a quelques années comme l’un des meilleurs footballeurs au monde, Paul Pogba a totalement disparu de la circulation. La faute à des blessures à répétition du côté de Manchester United, qui l’ont poursuivi et plombé son retour à la Juventus. Pour ne rien arranger, il a été suspendu pour quatre années en septembre 2023 suite à un contrôle positif à un test anti-dopage.

Le retour de Paul Pogba

Une bonne nouvelle est finalement arrivée en cette période noire, puisque le TAS a décidé de réduire sa suspension à 18 mois, ce qui permettra au milieu de 31 ans de reprendre sa carrière à partir de mars 2025. Et pas question pour lui de profiter d’une retraite anticipée, puisque Paul Pogba a clairement fait comprendre qu’il souhaite revenir au plus haut niveau et viser l’équipe de France, en vue de la prochaine Coupe du monde. Ainsi, les options menant à un départ en MLS ou en Arabie Saoudite semblent être écartées pour le moment, le Français privilégiant plutôt l’Europe.

L’OM, seule solution ?

Et ça tombe plutôt bien, puisque l’OM pourrait bien lui tendre la main ! Ces dernières semaines, cette piste a pris de l’ampleur et si aucune négociation véritable ne semble pour le moment avoir débuté, le Champion du monde 2018 ne serait vraisemblablement pas totalement fermé à cette option. D’après les informations de Calciomercato.com, elle serait en tout cas la seule en Europe actuellement. La Premier League ne semble pas du tout croire en un retour en grâce de Paul Pogba, tout comme la Serie A, tandis qu’aucune confirmation ne serait arrivée du côté de la Bundesliga ou de la Liga.