Révolution avec ce joueur du PSG, Luis Enrique déballe tout

Amadou Diawara

Au début de la saison 2024-2025, Nuno Mendes était utilisé dans un rôle plus défensif par Luis Enrique. En effet, le latéral gauche du PSG jouait plus bas pour lancer les attaques de son équipe avec les deux défenseurs centraux. Désormais, Nuno Mendes est davantage dans la percussion, se projetant même pour finir les actions. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a expliqué ses choix avec Nuno Mendes.

Depuis le début de la saison, Nuno Mendes est un titulaire indiscutable au PSG. Toutefois, Luis Enrique n'a pas toujours utilisé son latéral gauche de la même manière.

Luis Enrique sous le feu des critiques, mais la confiance de la direction du PSG ne faiblit pas. Que prépare le club ? 🔍

➡️ https://t.co/e8yRtlZSM9 pic.twitter.com/uGL47KLrxr — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Luis Enrique a changé ses plans avec Nuno Mendes

Dans un premier temps, Nuno Mendes avait une position très reculée en phase de construction. En effet, le numéro 25 du PSG se plaçait comme un troisième arrière axial pour lancer le jeu de son équipe avec les deux défenseurs centraux. Toutefois, depuis quelques matchs, Luis Enrique a changé ses plans avec Nuno Mendes. Désormais, l'international portugais est utilisé comme un latéral offensif. Ainsi, grâce à ses qualités de vitesse et de percussion, Nuno Mendes peut se projeter, déborder, et même aller dans la surface adverse. D'ailleurs, le latéral gauche de 22 ans s'est mué en buteur contre Salzbourg ce mardi.

«C'est comme un orchestre»

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a décortiqué ses différentes manières d'utiliser Nuno Mendes. « Le changement de rôle de Nuno Mendes ? Notre objectif, c'est d'améliorer notre effectif, et d'avoir un meilleur rendement. Ça ne signifie pas que Nuno ne peut pas revenir dans le trio de construction. Les joueurs doivent avoir la capacité d'aider l'équipe au moment le plus opportun. Nuno au début était dans la phase d'attaque, il nous générait du jeu. Maintenant, il joue plus haut, il est plus déterminant dans le dernier tiers du terrain. Grâce à sa frappe de balle, sa vitesse... C'est une équipe, c'est comme un orchestre, il ne peut pas y avoir toujours des joueurs qui font la même chose. On doit se coordonner. Bien sûr qu'il peut jouer plus devant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer de nouveau plus à l'arrière », a précisé le coach du PSG.