PSG : Surprise, Luis Enrique intéresse deux clubs à l’étranger !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Luis Enrique est rapidement devenu la figure centrale du projet QSI et ce n’est pas fini. Il aurait en effet prolongé son contrat jusqu’en 2027 et le Paris Saint-Germain mise gros sur lui. Cela n’empêche toutefois pas certains clubs de lorgner l’ancien coach du FC Barcelone...

Tout le monde s’attendait à ce que le PSG recrute une ou deux stars pour oublier Kylian Mbappé. La priorité a pourtant été donnée à la construction d’un collectif fait de jeunes talents, autour d’un chef d’orchestre qui n’est autre que Luis Enrique. Et si les critiques sont nombreuses, à Paris on est plutôt satisfaits du travail actuellement.

Mbappé a-t-il vraiment choisi la bonne voie ? Retour sur une décision qui pourrait hanter sa carrière… ⚽

➡️ https://t.co/BEWUPmMKZi pic.twitter.com/NAGDvLZ9q5 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 14, 2024

Luis Enrique jusqu’en 2027 ?

Lors de ses différentes sorties, le président Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais manqué de dire tout le bien qu’il pensait de son entraineur, le qualifiant même de « meilleur du monde ». Des paroles qui viennent confirmer les récentes indiscrétions concernant une prolongation d’ores et déjà actée pour Luis Enrique, désormais lié au PSG jusqu’en juin 2027.

Il garde la cote en Serie A

Rien n’est encore officiel, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les options encore... et donne des idées à l’étranger ! Plus précisément en Serie A, puisque Calciomercato.it nous apprend que l’Inter comme l’AC Milan apprécieraient beaucoup Luis Enrique. Aucune crainte toutefois pour le PSG, puisque Simone Inzaghi et Paulo Fonseca ne semblent pas menacés pour le moment.