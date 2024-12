Top 14 : Urios lâche une grande promesse !

Axel Cornic

Après un échec à l’Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios s’est installé dans une autre place importante du Top 14 en rejoignant l’ASM Clermont Auvergne. Et si les dernières saisons n’ont pas été très satisfaisantes, les Jaunards semblent enfin sortir la tête de l’eau et reprendre leur place dans le haut du classement du Top 14.

C’était l’un des chocs très attendus de cette 12e journée de Top 14. Battus par le Castres Olympique et le RC Vannes, La Rochelle recevait un ASM Clermont Auvergne qui surfait sur une série de trois victoires consécutives. Et si ce sont finalement les hommes de Ronan O’Gara qui ont remporté la victoire (20-15), tout n’est pas à jeter du côté Clermontois...

« Je veux qu'on soit craints »

Lors de la conférence de presse d’après-match, Christophe Urios c’est montré plutôt optimiste pour l’avenir, en dépit de cette défaite sur la pelouse de La Rochelle. « L’histoire d’une saison c’est être craint. Aujourd'hui, même si on ne gagne pas le match, je crois qu'on a gagné ça. Ce respect-là. Ça, pour moi, ça ne se mesure pas. C'est sur le terrain que ça se passe. Je veux qu'on soit craints. Chez nous, mais surtout à l'extérieur » a déclaré le coach de Clermont.

« On est en train de construire les bases qui vont faire que demain, on va regagner »

« Aujourd'hui, on avance. On n'est pas encore une grande équipe, on n'est pas dans la cour de La Rochelle. Par contre, on est en train de construire les bases qui vont faire que demain, on va regagner. Et partout ! » a poursuivi Christophe Urios. « Si on continue à travailler comme on le fait, si on continue avec l'état d'esprit que nous avons, ce club regagnera bientôt ! On n'a pas encore cette confiance en nous, cette qualité encore de certaines équipes. Mais on progresse. Evidemment que je ne me satisfais pas de ce point. On va s'en contenter. Mais quand je vois l'équipe il y a huit mois... ».