XV de France : Jalibert «a mis les coui**** sur la table», Urios est fan

Axel Cornic

La tournée de novembre du XV de France s’est soldée par un succès éclatant, avec trois victoires et trois matchs, notamment une de gala face à la Nouvelle-Zélande (30-29). Mais cette tournée a également été marqué par une petite polémique autour de Mathieu Jalibert, qui a quitté Marcoussis après la première rencontre pour retrouver son club de l’UBB.

La blessure de Romain Ntamack semblait ouvrir grand la porte à une titularisation de Matthieu Jalibert, comme lors de la dernière Coupe du monde. Mais Fabien Galthié en a décidé autrement, puisque c’est Thomas Ramos qui a pris l’ouverture aux côtés d’Antoine Dupont, avec d’ailleurs des prestations très convaincantes. Un choix qui a évidemment beaucoup fait parler...

Tensions entre Galthié et Jalibert ?

Et qui semble avoir créé quelques tensions en interne, puisque lorsqu’il a appris qu’il serait à nouveau remplaçant face aux All Blacks, Matthieu Jalibert a tout simplement demandé à quitter le rassemblement. Interrogé depuis sur cet évènement, l’ouvreur de l’UBB avait expliqué avoir confié un certain mal-être à la cellule de préparation mentale du XV de France, regrettant toutefois « que ce soit revenu aux oreilles » de Fabien Galthié.

« Dans notre rugby, on a besoin de mecs comme ça »

Dans un long entretien accordé à Sud-Ouest, Christohe Urios a pris parti pour Jalibert, qu’il a eu sous ses ordres à l’UBB. « Matthieu a été tel que je le connais : une tête brûlée. C’est ce qui fait à la fois sa force et sa fragilité. Dans cette affaire-là, je ne porte aucun jugement. Mais il a mis les couilles sur la table » a estimé celui qui entraine désormais l’ASM Clermont Auvergne. « Dans notre rugby, on a besoin de mecs comme ça. Il a montré du caractère. Il est en accord avec ce qu’il ressentait et ce qu’il est. J’aime les gens comme ça ».