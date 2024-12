Rugby : Un nouveau match inattendu pour le XV de France ?

Axel Cornic

En ce moment, les débats font rage concernant le trop grand nombre de matchs pour certains joueurs, surtout les internationaux. Mais cela n’empêche pas les Fédération d’organiser des nouveaux matchs et c’est le cas de la France ainsi que de l’Angleterre, qui vont croiser le fer en juin prochain.

La protection des joueurs et surtout de leurs plages de récupération est devenu une préoccupation centrale dans le rugby moderne. On voit de plus en plus de stars en France faire des grosses coupures, comme Grégory Alldritt qui a eu des longues semaines de repos après la dernière Coupe du monde, ou encore Antoine Dupont après les Jeux Olympiques de Paris 2024 dont les vacances aux Etats-Unis ont beaucoup fait parler.

Un nouveau Crunch en 2025 !

On va pourtant avoir un nouveau match au calendrier international ! Et pas des moindres, puisque la Fédération anglaise de rugby a annoncé ces derniers jours l’organisation d’une rencontre face à la France, sur la pelouse de Twickenham. Les deux nations rivales, qui vont déjà se croiser dans un Crunch très attendu lors du Tournoi des 6 Nations 2025 le 8 février, vont se retrouver le 21 juin prochain pour un test-match.

Pas de Dupont ou de Penaud

Alors, qu’on se le dise tout de suite, très peu de chances de voir Antoine Dupont ou Damian Penaud avec le XV de France. Car il se tiendra tout simplement en même temps que les demi-finales de Top 14, qui devraient normalement concerner toutes les plus grandes stars du rugby français. D’ailleurs, on le sait bien que Fabien Galthié refuse catégoriquement de convoquer ses joueurs dits « premium » pour les tournées de fin de saison. Cette rencontre devrait donc être un simple test-match pour les deux équipes afin de s'échauffer, avant d’entamer leurs respectives tournées d’été, avec les Français qui se déplaceront en Nouvelle-Zélande.