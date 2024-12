Top 14 : Tensions à l’UBB, la nouvelle explication d’Urios

Axel Cornic

La carrière de Christophe Urios a été marquée par un l’échec à l’Union Bordeaux-Bègles, qu’il avait quitté après s’être mis à dos quelques joueurs de son équipe. Désormais à l’ASM Clermont Auvergne, il est revenu sur ce chapitre, mettant notamment les choses au clair avec Matthieu Jalibert et Cameron Woki.

Il y a quelques années encore, Christophe Urios était considéré comme le meilleur technicien français, devant notamment Ugo Mola ou Fabien Galthié. Son arrivée à l’UBB semblait donc être une promesse de succès. Mais rien ne s’est passé comme prévu, puisqu’en entre Covid et résultats décevants les Bordelo-béglais ont enchainé les échecs.

« Je n’avais pas de problème avec eux, en dehors du fait qu’ils n’étaient pas à leur niveau »

Ça a débouché sur un départ de Christophe Urios au mois de novembre 2022, suite notamment à des tensions avec certains joueurs. A l’époque, on avait notamment parlé de problèmes internes avec Matthieu Jalibert et Cameron Woki, mais le principal intéressé a tenu à démentir ces rumeurs. « Je n’avais pas de problème avec eux, en dehors du fait qu’ils n’étaient pas à leur niveau » a expliqué celui qui dirige désormais l’ASM Clermont Auvergne, dans un long entretien accordé à Sud-Ouest.

« Quand j’ai signé à Clermont, Matthieu est la première personne à m’avoir envoyé un message »

« Quand tu veux être champion, tes meilleurs joueurs doivent être au top. Je leur ai dit, peut-être maladroitement » a poursuivi Christophe Urios, assurant avoir une bonne relation avec Jalibert et Woki. « Quand j’ai signé à Clermont, je crois que Matthieu est la première personne à m’avoir envoyé un message d’encouragement. J’ai plaisir à voir Cameron à chaque fois que je le croise. Tout le monde pense qu’il y avait un souci avec eux, ce n’était pas le cas (...) Je me suis aperçu que certains étaient des leaders individuels et non collectifs. Des choses n’allaient pas à Bordeaux, j’ai choisi le statu quo et finalement, ça m’a pêté à la gueule ».