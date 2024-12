PSG : Pierre Ménès avertit d'un énorme danger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur sur la pelouse du RB Salzburg lors de la dernière journée (0-3), le PSG est toujours 25e au classement de la Ligue des champions, et donc virtuellement éliminé de la compétition. Le prochain rendez-vous des Parisiens sera face à Manchester City le 22 janvier prochain, un match décisif pour les deux équipes, a averti Pierre Ménès.

Premier et toujours invaincu en Ligue 1, la situation du PSG est tout autre en Ligue des champions. La victoire du club de la capitale le 10 décembre dernier contre le RB Salzburg (0-3) était sa première depuis la réception de Gérone lors de la première journée (1-0). 25e au classement, Paris n’a plus que deux rencontres pour finir dans le top 24 et accéder aux 16es de finale.

Le PSG sur le point de perdre un titulaire ? L'avenir de Skriniar s'assombrit, une décision cruciale approche... 🔄

➡️ https://t.co/trK7xWLgOQ pic.twitter.com/qJlfELgPxf — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

« Un match charnière au vu de la situation des deux équipes »

Le prochain rendez-vous du PSG sera contre une équipe qui joue elle aussi sa survie en Ligue des champions, Manchester City (22e, 8 points). « Il est évident que ce PSG-Manchester City est un match charnière au vu de la situation des deux équipes au classement de la Ligue des champions », a déclaré Pierre Ménès sur son blog personnel.

« Le perdant de ce match sera très probablement éliminé »

« Le perdant de ce match sera très probablement éliminé de la Ligue des champions », a ajouté Pierre Ménès. « Le PSG, malgré tout, performe fort dans le championnat national et Manchester City est en déconfiture absolument partout. J'ai vu leur dernier match à Aston Villa, c'est horrible, surtout défensivement. »