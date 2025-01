Mercato - OM : Grande nouvelle annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM semble idéalement parti pour terminer sur le podium en fin de saison, et ainsi retrouver la Ligue des Champions l’an prochain. Une aubaine pour les dirigeants marseillais, qui peuvent donc se pencher dès maintenant sur le mercato estival et préparer du lourd afin de renforcer l’OM comme l’a indiqué Daniel Riolo dimanche soir en direct sur RMC.

Tombeur du Havre dimanche soir au terme d’un match spectaculaire (5-1), l’OM conforte ainsi sa place de dauphin du PSG, et retrouve de solides ambitions cette saison sous la houlette de Roberto De Zerbi. Le coach italien semble donc bien parti pour disputer la Ligue des. Champions l’an prochain sur le banc de touche de l’OM, et pour être compétitif, il demandera certainement un mercato ambitieux.

C'est officiel ! De Zerbi et Rossi, duo gagnant, renforcent l'OM. Quels bénéfices pour l'équipe ? 🤔

➡️ https://t.co/kKmVlCL7nH pic.twitter.com/BW8xHdZu5u — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

Riolo annonce du lourd pour l’OM

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo a évoqué l’avenir qui s’annonce radieux pour l’OM avec une participation probable à la Ligue des Champions l’an prochain : « Je ne doute pas une seconde maintenant que l’OM termine dans la zone Ligue des Champions, ce qui va permettre en plus aux dirigeants de déjà envisager la suite. Le fait d’être la seule équipe en haut à jouer qu’un match par semaine, ça doit leur permettre de solidifier leur position au classement, jouer encore mieux et aligner les bons résultats », constate Riolo, avant d’annoncer une bonne nouvelle pour la préparation du mercato estival 2025.

« Un avantage pour l’OM »

« Et pendant ce temps-là, pendant que ça va bosser sur le terrain, en coulisses, il va falloir que les dirigeants se disent déjà ‘comment on va renforcer cette équipe, comment on jouera quand on aura deux matchs par semaine, comment on sera quand on aura à affronter la Ligue des Champions ?’ Je trouve que c’est un avantage qui est en train de faire fructifier l’OM », estime Daniel Riolo. Reste à savoir si la direction de l’OM parviendra à faire des gros coups sur le marché l’été prochain.