«Ca me fait souffrir», le jour où Zidane a craqué !

Le Real Madrid a eu une génération dorée à compter de la moitié de la décennie de 2010. Les Ligues des champions ont afflué et les succès ont suivi notamment sous Zinedine Zidane. Néanmoins, les stars prenaient beaucoup de place dans l'effectif, trop même, obligeant Zidane à se passer de certaines pépites. De quoi faire souffrir la légende du Real Madrid.

Zinedine Zidane a entraîné de joueurs de classe mondiale au Real Madrid pendant ses deux passages sur le banc de touche du club merengue entre 2016 et 2018 ainsi qu'entre 2019 et 2021. Des éléments comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Toni Kroos, Sergio Ramos et bien d'autres.

Au milieu de terrain, Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric formaient un trio d'exception et laissaient peu d'espace au reste du groupe pour s'affirmer. Mateo Kovacic en a parfois fait les frais au Real Madrid comme Frédéric Hermel l'a souligné. Au grand dam de Zinedine Zidane.

« Zidane, il avait une autorité de dingue dans le vestiaire. Je me souviens d'une discussion que j'avais eu un jour avec Zizou. Où il avait dû laisser ndlr (Mateo) Kovacic en tribunes. Ca le rendait malade en fait. Parce qu'il me disait que ce mec, ne mérite pas ce que je suis obligé de lui faire. Il me disait : « ça me fait souffrir, je lui ai parlé, je lui ai expliqué qu'il y avait un groupe pléthorique et qu'à l'époque on ne pouvait pas avoir autant de joueurs »».

« Vu comment il s'entraîne toute la semaine et de ne pas pouvoir le mettre, ça lui faisait mal. Et pourquoi le mec a accepté ? Parce que Zizou allait lui parler et lui expliquer et qu'à un moment ou un autre, il compensait ». a conclu le journaliste d'AS et de RMC pendant l'émission Génération After de lundi soir.