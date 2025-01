Mercato : Un drame familial l’oblige à quitter l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En juillet 2024, l’OM officialisait le grand retour de Fabrizio Ravanelli, cette fois en tant que dirigeant. Durant sa carrière de joueur, l’Italien avait porté le maillot du club phocéen. Arrivé en 1997 en provenance de la Juventus, il avait fini par faire ses valises en 2000 pour rejoindre la Lazio. Mais voilà que Ravanelli n’avait toutefois pas prévu de quitter l’OM, il s’y était finalement résolu pour des questions familiales.

Avant d’être le dirigeant de l’OM qu’il est aujourd’hui, Fabrizio Ravanelli a été l’attaquant du club phocéen. L’Italien aura porté le maillot olympien de 1997 à 2000. Un club où il s’est immédiatement senti à l’aise envisageant même d’y terminer sa carrière. Toutefois, ça s’est finalement passé différemment pour Ravanelli, qui a fini par quitter l’OM pour rejoindre la Lazio. Un départ qui n’était toutefois pas pour des questions sportives, mais plutôt familiale puisqu’il a décidé de retourner en Italie pour être aux côtés de son père, alors en fin de vie.

Ravanelli à l'OM ! Un retour surprenant qui ravive les souvenirs d'une légende. Que nous réserve ce nouveau rôle ? ⚽

➡️ https://t.co/vhcp9j93T0 pic.twitter.com/BFHTu69cR0 — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

« J’ai quitté l’OM seulement à cause d’un problème avec mon père »

Dans une interview pour Free Foot, Fabrizio Ravanelli a raconté son départ de l’OM et comme la santé de son père l’avait poussé à revenir en Italie. Le désormais dirigeant olympien a alors expliqué : « Je suis retourné en Italie, j’ai quitté l’OM seulement à cause d’un problème avec mon père. Il était en train de mourir. Sinon, si mon père allait bien, je suis sûr que c’était impossible de quitter l’OM. Même si une proposition arrivait comme celle qui est arrivée à l’époque avec Rolland Courbis. Beaucoup de monde ne sait pas que ma première année quand je suis arrivé, après deux mois, Milan avec Capello voulait que je quitte l’OM pour Milan. J’ai dit non, je reste à Marseille. Je n’ai pas hésité. Ma famille était bien ».

« Mon père voulait que je retourne en Italie à côté de lui et moi aussi »

« Je n’ai pas pensé une seconde à quitter l’OM, je me suis dit que c’était peut-être mon dernier club. Malheureusement, ce n’était pas ça, mon père est décédé et j’ai quitté l’OM pour rentrer en Italie. (…) Avec Rolland Courbis et l’OM, on a pris la décision de partir car mon père était vraiment malade. Mon père voulait que je retourne en Italie à côté de lui et moi aussi. Mon père m’a donné toute sa vie », a ensuite poursuivi Ravanelli.