Un attaquant écarté du PSG, il n’en revient pas !

Recruté pour 90M€, soit le troisième transfert le plus important de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani est déjà sur le départ. Il faut dire que l’attaquant français, meilleur buteur des Bleus en 2024, n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique qui ne semble même plus le considérer comme une option viable. Une situation que Guillaume Hoarau peine à comprendre.

Hoarau peine à comprendre la situation de Kolo Muani

« Tant humainement que sportivement, il est clair que ce serait difficile à comprendre. Ça doit être dur, quand même, de voir que les mecs qui jouent à ta place ne sont ni des buteurs, ni des spécialistes du poste. Lui ne s’exprime pas beaucoup, j’aimerais bien l’entendre là-dessus. Après l’équation est simple : un mec qui marque des buts en sélection mais ne joue pas en club, mieux vaut qu’il parte », reconnaît l’ancien attaquant du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«Qu'il ne fasse même pas partie des choix, c’est plus étonnant»

« Et ce, peut-être même s’il doit faire des efforts financiers car dès qu’il se remettra à jouer, il va enchaîner les buts et retrouver toute sa confiance. Que Kolo Muani ne soit pas le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque du PSG, pourquoi pas, mais qu’il ne fasse même pas partie des choix, c’est plus étonnant. Mais au moins le message est clair, le joueur sait à quoi s’en tenir », ajoute Guillaume Hoarau.