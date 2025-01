Départ de Kolo Muani : Une icône de QSI va régaler le PSG !

Thomas Bourseau

Et si Randal Kolo Muani ne finissait pas à Manchester United ou en Premier League ? L'attaquant du PSG qui ne semble plus disposer de la pleine confiance de Luis Enrique à Paris, a la cote en Italie à la Juventus. Thiago Motta, entraîneur de la Vieille Dame qui jouit d'une très belle relation avec Nasser Al-Khelaïfi, pourrait être déterminant dans cette opération.

Certes, Didier Deschamps lui voue une confiance sans faille au vu de son temps de jeu en équipe de France. Cependant, Luis Enrique ne partage pas vraiment la position du sélectionneur des Bleus. Il n'a pas eu une minute de jeu à se mettre sous la dent lors des cinq derniers matchs disputés par le Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues.

Abdukodir Khusanov vers l’OM ? Le PSG en embuscade, mais le Lensois pourrait bien faire un choix surprenant ! 🤔

➡️ https://t.co/lO7UJNvuI6 pic.twitter.com/KYMvFqsTw3 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

La Juventus en trouble-fêtes dans la course à la signature de Kolo Muani

Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par Luis Enrique au vu de sa gestion sportive. Et sa situation pourrait faire les affaires de Manchester United, mais pas seulement. En effet, de l'autre côté des Alpes, la Juventus s'intéresserait tout particulièrement au dossier Randal Kolo Muani d'après The Athletic. Arkadiusz Milik n'a pas répondu présent en tant que doublure de Dusan Vlahovic depuis le transfert de Moise Kean à la Fiorentina à la dernière intersaison.

Thiago Motta, l'atout pique de la Juventus pour Kolo Muani ?

De quoi donner des idées à Cristiano Giuntoli, gérant de la section sportive de la Juventus, afin d'offrir une solution offensive supplémentaire à Thiago Motta. The Athletic confie d'ailleurs, de par son lien fort avec le PSG pour ses années passées dans la capitale entre 2012 et 2019 en tant que joueur des professionnels et entraîneur des U19, que Motta serait dans les bonnes grâces de Nasser Al-Khelaïfi. Ses relations avec le président du PSG pourraient jouer en faveur de la Juventus dans la course à la signature de Kolo Muani.