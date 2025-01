PSG - Nuno Mendes : «On part d’ici…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les négociations pour la prolongation de contrat de Nuno Mendes ont été brutalement rompues justement à Noël, et le latéral gauche portugais envisagerait même désormais de quitter le PSG au plus vite. En attendant l’issue du feuilleton, le joueur a fait bonne figure après la victoire du PSG au Trophée des Champions dimanche contre l’AS Monaco.

RMC Sport a lâché une grosse bombe le 27 décembre dernier sur le PSG : Nuno Mendes (22 ans), le latéral gauche portugais du club de la capitale, a interrompu les négociations avec la direction parisienne pour sa prolongation de contrat, puisque les deux parties étaient beaucoup trop éloignées d’un accord sur le plan salarial. Et l’affaire va encore plus loin pour le numéro 25 du PSG.

Mendes envisage de partir

Nuno Mendes souhaiterait même quitter le PSG au plus vite et serait tenté par le projet de Manchester United, qui a déjà formulé une offre à son sujet. Le PSG pourrait donc perdre un joueur majeur dans les mois à venir, mais en attendant, Mendes continue de faire le job avec son équipe, lui qui était titulaire dimanche lors de la victoire contre l’AS Monaco au Trophée des Champions (1-0).

« On part d’ici avec un trophée en plus »

« Je suis très heureux. Très content d'avoir fait mon centième match. Je dois dire merci à tous mes coéquipiers, aux coachs qui sont passés ici au PSG. Et avec un trophée, c'est encore plus beau. Aujourd'hui, on part d’ici avec un trophée en plus ! », a lâché Nuno Mendes au micro de PSG TV après la victoire. Mais la question de son futur au PSG n’est toujours pas réglée…