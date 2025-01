L'OM à fond sur le mercato avec «un avantage» ?

Amadou Diawara

Le 1er janvier, le mercato hivernal a ouvert ses portes. Si l'OM n'a pas officialisé la moindre signature pour le moment, il ne devrait pas tarder à la faire. En effet, le club phocéen serait sur le point d'officialiser le transfert libre et gratuit de Luiz Felipe. Et à en croire Daniel Riolo, l'OM préparerait du lourd pour la saison 2025-2026, et ce, grâce à un avantage de taille.

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a enflammé le marché. En effet, le club phocéen a bouclé onze transferts au total. Et lorsque la précédente fenêtre de recrutement était fermée, l'écurie marseillaise a officialisé le transfert libre et gratuit d'Adrien Rabiot, qui était en fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus.

L'OM va encore frapper fort sur le mercato ?

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, l'OM aurait déjà bouclé un premier transfert. Libéré par Al Ittihad, Luiz Felipe serait en passe de signer pour 0€ à Marseille. Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a affirmé que l'OM n'allait pas en rester-là. Grâce à un avantage de poids, le club présidé par Pablo Longoria devrait mettre le feu au marché en 2025.

«C’est un avantage qui est en train de faire fructifier l’OM »

« Ça fait plusieurs semaines qu’on a le sentiment que De Zerbi a trouvé la façon dont il va aligner son équipe. Les joueurs, il ne va pas beaucoup faire tourner. Avec un match par semaine, on risque de retrouver les mêmes, et même quand il lui manque un joueur important comme aujourd’hui (dimanche), avec Hojbjerg, il ne modifie pas son schéma et laisse même Rabiot un peu plus haut. (…) Je ne doute pas une seconde maintenant que l’OM termine dans la zone LDC, ce qui va permettre en plus aux dirigeants de déjà envisager la suite. Le fait d’être la seule équipe en haut à jouer qu’un match par semaine, ça doit leur permettre de solidifier leur position au classement, jouer encore mieux et aligner les bons résultats. Et pendant ce temps là, pendant que ça va bosser sur le terrain, en coulisses, il va falloir que les dirigeants se disent déjà : "comment on va renforcer cette équipe, comment on jouera quand on aura deux matchs par semaine, comment on sera quand on aura à affronter la LDC ?" Je trouve que c’est un avantage qui est en train de faire fructifier l’OM », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.