Kvaratskhelia : Il supplie le PSG de faire une offre !

C’est la bombe du moment sur le mercato. Le PSG aurait accéléré pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui pourrait débarquer cet hiver à Paris après être déjà passé proche du club de la capitale l’été dernier. Mais cette fois-ci, Naples est invité à ne pas reproduire la même erreur en laissant filer une grosse vente.

Présenté comme l'une des priorités du PSG l'été dernier pour remplacer Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia serait de nouveau dans le viseur du club de la capitale. Et alors que Naples s'était montré intransigeant l'été dernier, réclamant jusqu'à 120M€, Enrico Fedele, ancien directeur sportif italien, exhorte le Napoli de ne pas faire la même erreur et d'accepter cette fois-ci de vendre le Géorgien au PSG.

«S'il y a une offre officielle, nous ne devons pas répéter l'erreur commise avec Osimhen»

« Nous devons comprendre si l'offre du PSG pour Kvaratskhelia est déjà arrivée ou s'il s'agit d'une ruse mise en place par l'entourage du joueur pour accélérer la vente et obtenir une récompense. S'il y a une offre officielle, nous ne devons pas répéter l'erreur commise avec Osimhen, je le vendrais certainement. Avec la vente de lui et d'Osimhen, on équilibrerait ce qui a été dépensé sur le marché cet été, ce serait une opération importante. Chiesa n'a pas joué depuis longtemps, Naples ferait mieux d'exploiter et de valoriser ce qu'il a dans l'équipe : Neres, Ngonge et Spinazzola lui-même », assure-t-il au micro de Marte Sport Live sur Radio Marte, avant de poursuivre.

«Il faut profiter du moment»

« Il faut profiter du moment car personne ne peut nous assurer que les mêmes conditions de vente du Géorgien se reproduiront l'été prochain. La direction de l'entreprise a changé, De Laurentiis a compris que nous devions revenir immédiatement en Europe et il investit beaucoup, jouant des cartes différentes en termes de football. J'inclurais Skriniar dans l'opération, c'est un joueur expérimenté, il connaît Conte et le championnat italien. Kvara a été récalcitrant au renouvellement depuis un certain temps, peut-être que quelque chose s'est produit pour aigrir les relations, il a souvent été remplacé par Neres. Il faut absolument éviter le risque de tomber dans l'erreur Koulibaly, Allan, Osimhen. Il n'y a pas de joueurs intransférables. Je ne pense pas que la vente du Géorgien ou cette situation affectera ou modifiera l'équilibre du groupe : le Napoli de cette année semble être un groupe concret, tout le monde semble se sentir impliqué dans le projet », ajoute Enrico Fedele.