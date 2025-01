Vente OM : Une star chipée au PSG dans la foulée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Manchester United, Marcus Rashford pourrait toutefois ne pas s’éterniser chez les Red Devils. Un départ de l’international anglais est de plus en plus évoqué. Mais pour aller où ? Les rumeurs sont nombreuses et Rashford a notamment été associé au PSG. Quid d’une possible arrivée à l’OM ? Il faudrait que le club phocéen soit officiellement vendu pour l’envisager.

Encore plus en difficulté depuis la nomination de Ruben Amorim, Marcus Rashford pourrait bien poursuivre sa carrière loin de Manchester United. De plus en plus, il est question d’un départ de l’international anglais et forcément, ça intéresse du monde. L’attaquant des Red Devils est ainsi envoyé aux quatre coins de l’Europe, y compris en France. Rashford a notamment été associé au PSG et il a même été question d’un potentiel intérêt de l’OM. L’Anglais pourrait-il alors poser ses valises à Marseille ?

Rashford à l’OM ?

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a été interrogé sur une possible arrivée de Marcus Rashford à l’OM. Et à ses yeux, un transfert de l’Anglais sera possible à condition que la vente du club phocéen soit officialisée : « Rashford à l’OM ? Pour moi, vu les finances de l’OM, les annonces de la direction sportive et de la présidence au mois de décembre, normalement, un coup comme Rashford financièrement, en terme de salaire, l’OM devait selon certains médias en mai 2024 baisser sa masse salariale de 30%, ça n’a pas été fait du tout, au contraire, avec le staff technique pléthorique de De Zerbi. Là si tu rajoutes Rabiot, Pogba, Rashford, tu es dans un délire où le même club avec le même propriétaire, McCourt, en 2020-2021 ne pouvait plus mettre un centime et là aujourd’hui avec que des internationaux avec des salaires énormes ».

« Rashford, sans officialisation, ça n’a aucun sens »

« Il y a forcément des questions qui se posent derrière auxquelles j’ai les réponses même tant qu’il n’y a aucune officialisation, on ne peut pas en parler. Donc Rashford, dans un OM qui officialise une cession, c’est une logique. Sans ça, ça deviendrait grotesque. Rashford, sans officialisation, ça n’a aucun sens. Maintenant, sportivement, ça a du sens », a alors poursuivi Vézirian.