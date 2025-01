Daniel Riolo annonce une attaque de folie au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG semble avoir l’intention de renforcer son secteur offensif avec la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Un très bon choix selon Daniel Riolo qui salive d’avance de l’arrivée du Géorgien qui pourrait même être rejoint par Mohamed Salah l’été prochain dont le contrat à Liverpool n’a toujours pas été prolongé.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif, le PSG semble avoir activé différentes pistes, à commencer par celle menant à Khvicha Kvaratskhelia, déjà annoncé proche du club de la capitale l'été dernier. Une piste validée par Daniel Riolo qui se prend même à rêver d'un trio d'attaque avec le Géorgien à gauche et Mohamed Salah à droite.

Le PSG sur le point de frapper fort ! 🤫 Kvaratskhelia pourrait enfin rejoindre la capitale cet hiver. Restez connectés !

Kvaratskhelia et Salah pour renforcer le PSG ?

« Même Salah. Je lis des trucs. Les supporters du PSG disent non. Moi une attaque avec Salah d’un côté, Kvara de l’autre. Où est le contrat, je signe tous les jours », lâche le journaliste de RMC au micro de l’After Foot avant d’évoquer les conséquences d’une arrivée de Khvicha Kvaratskhelia sur Bradley Barcola, qui évolue au même poste.

«Où est le contrat, je signe tous les jours»

« Barcola ce n’est pas la même mentalité que Kvaratskhelia ? Oui tu as un agneau et un joueur à caractère. Je préfère le joueur de caractère. Soyons sérieux, Kvara il prend tous les jours Barcola. Barcola, tu es bien gentil, tu vas aller t’asseoir sur le banc car même Panpan a réussi à t’y mettre, on va mettre Kvara et même s’il a du caractère, ça va aller. Même s’il a du caractère, on va réussir à le gérer », ajoute Daniel Riolo.