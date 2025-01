«Un garçon exceptionnel» : L’OM tient sa recrue idéale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’OM avait décidé de complètement chambouler le poste de gardien de but en recrutant Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange qui ont remplacé Pau Lopez et Ruben Blanco. Un choix payant compte tenu des prestations du portier argentin qui enchantent Roberto De Zerbi qui ne tarit pas d’éloges pour son portier.

L'été dernier, l'OM a tout changé dans son effectif, y compris au poste de gardien de but. Pau Lopez et Ruben Blanco ont été poussés au départ, remplacés par Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange. D'ailleurs, Roberto De Zerbi est ravi des prestations du portier argentin qu'il souhaitait absolument recruter.

L'OM sur le point de frapper un gros coup avec Danilo ? Un deal à 0€ pourrait redéfinir la défense marseillaise ! 🧐

➡️ https://t.co/wsIiXzr0KI pic.twitter.com/q2a3XmDWeB — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 10, 2025

De Zerbi conquis par Rulli

« Rulli je le voulais à tout prix. Il fait un grand championnat, il a la personnalité pour jouer à l'OM. Un garçon exceptionnel. Il était énervé d'avoir encaissé un but dimanche, il a raison. Il a le courage et la personnalité, il lit les actions, il les lance, il a un rendement très élevé », s’enflamme le coach de l’OM en conférence de presse, avant de se réjouir également de l’arrivée de Neal Maupay.

«Rulli je le voulais à tout prix»

« C’est le joueur parfait, tout le monde le voudrait dans son équipe. Il n'a pas 20 buts par saison dans les pieds, mais entre les buts, les passes, son engagement, son caractère et son leadership, c'est un joueur que je voudrais toujours avoir. Ce sera le cas jusqu'à ce que je parte d'ici. Si je le vois, je me sens mieux », ajoute Roberto De Zerbi.