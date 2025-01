Kvaratskhelia - PSG : Une date fixée pour le grand transfert de l'hiver ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent parmi la liste de joueurs ciblés par le PSG l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia continue d'intéresser grandement les dirigeants du club de la capitale. Le Napoli a tout fait pour le conserver cette saison mais le Géorgien se rapproche de plus en plus de la sortie. D'ailleurs les négociations avec le PSG devraient porter leurs fruits puisque l'opération pourrait être conclue dans les prochains jours.

Le mercato hivernal est en train de prendre une nouvelle dimension pour le PSG. En effet le club de la capitale a pour ambition de recruter Khvicha Kvaratskhelia cet hiver et le Géorgien semble séduit par le projet puisqu'un accord verbal a été trouvé. D'ailleurs certaines sources indiquent déjà que la signature pourrait intervenir très prochainement.

Le PSG en passe de boucler un gros coup avec Kvaratskhelia, un transfert qui pourrait faire trembler l'OM ! ⚽️

Kvaratskhelia au PSG la semaine prochaine ?

D'après les informations du journaliste de Relevo Matteo Moretto, le PSG et le Napoli seraient en négociations avancées et on parle déjà d'une finalisation de l'opération en début de semaine prochaine. Les dirigeants parisiens ont profité de l'occasion pour sauter sur Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia veut quitter Naples

Séduit par le projet parisien, Khvicha Kvaratskhelia n'affiche pas un niveau de jeu aussi exceptionnel que la saison précédente. Le Géorgien a déjà la tête ailleurs pour de nombreux observateurs et l'entraîneur du Napoli a fait une grande révélation en disant qu'il a demandé à partir. Le PSG devrait bientôt accueillir son nouveau joueur.