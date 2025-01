Mercato - PSG : Coup de théâtre annoncé pour ce transfert ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a disparu de la rotation dernièrement, Marco Asensio ferait partie des joueurs dont le PSG aimerait se séparer cet hiver et serait dans le viseur d’Aston Villa. En conférence de presse, Luis Enrique a refusé de s’étendre sur le cas de l’international espagnol et a simplement fait savoir qu'aucune situation n’était irréversible.

Arrivé libre à l’été 2023 en provenance du Real Madrid, Marco Asensio pourrait quitter le PSG cet hiver. Depuis la victoire contre Toulouse (3-0) le 22 novembre dernier, l’international espagnol (38 sélections) n’a joué que 18 minutes et Aston Villa serait intéressé par son profil, selon RMC Sport.

Un sujet sur lequel Luis Enrique n’a pas voulu s'étendre en conférence de presse : « Comme toujours, mes décisions parlent plus que moi. Mon style, c’est que les décisions parlent mieux et disent ce que je pense de chaque joueur. Je dis toujours la même chose, que je prends les décisions en fonction de ce que je vois en compétition et à l’entraînement. »

« Évidemment, les joueurs qui ne jouent pas ne sont pas d’accord, mais comme c’est mon rôle en tant qu’entraîneur, je dis toujours qu’il n’y a aucune situation qui ne soit pas réversible. Aujourd’hui en tout cas les décisions sont celles qu’elles sont et non, je n’ai rien à expliquer sur ce point-là », a ajouté Luis Enrique.