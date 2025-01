Mercato : L'offre «ahurissante» qui fait scandale dans le clan Neymar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec Al-Hilal à l'issue de la saison, Neymar pourrait bien quitter l'Arabie Saoudite sans y avoir beaucoup joué. Le Brésilien cherche donc un nouveau défi et aurait reçu une offre impressionnante de la part du Chicago Fire, franchise de MLS. Une proposition qui n'aurait pas été appréciée par son père, qui continue de réclamer un très gros salaire pour l'ancien joueur du PSG qui touche quasiment 100M€ par à Al-Hilal.

Neymar pourrait une nouvelle fois se retrouver au cœur des rumeurs concernant son avenir. Et pour cause, son contrat à Al-Hilal s'achève en juin prochain, et le forcing du club saoudien pour recruter Mohamed Salah en dit long sur le futur du Brésilien, recruté pour 90M€ en provenance du PSG en 2023. Mais Neymar ne devrait pas manquer de sollicitations.

Chicago dégaine une offre «ahurissante» pour Neymar

Ainsi, TMW confirme que la MLS aimerait attirer le Brésilien après que Lionel Messi a signé à l'Inter Miami. Le média italien parle même d'une offre «ahurissante» transmise par le Chicago Fire. Il s'agirait d'un salaire qui se rapproche de celui de Lionel Messi en Floride.

Neymar Senior en veut plus !

Mais ce ne serait pas suffisant pour le père de Neymar ! Ce dernier, qui gère toujours la carrière de son fils, réclamerait un salaire supérieur à celui de Lionel Messi, s'appuyant notamment sur ce que touche Neymar à Al-Hilal, à savoir près de 100M€ par an.