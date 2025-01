Avant le PSG, Neymar a complètement craqué !

Thomas Bourseau

Aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez, Neymar a conquis le football espagnol, européen et mondial au milieu des années 2010 au FC Barcelone. Afin d’atteindre cette suprématie, le Brésilien a dû passer par toutes sortes d’émotions fortes et dures comme il l’a confié à Romario en entretien. Une impasse de laquelle il a pu se sortir grâce à Lionel Messi avant de filer au PSG en 2017.

Au moment de sa majorité internationale, Neymar a débarqué du Brésil et de Santos sur le Vieux Continent. Bien qu’il fut courtisé par le Real Madrid, c’est au FC Barcelone que celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne s’est engagé. Au Barça, Neymar a tout gagné dont la Ligue des champions au terme de sa deuxième saison en 2014/2015.

Cependant, tout n’a pas été facile pour Neymar à ses débuts, loin de là. L’adaptation à un nouveau pays, nouveau football et puis nouvelle culture n’a pas été chose aisée pour l’ancienne pépite de Santos.

« Je suis arrivé à Barcelone à 21 ou 22 ans, je venais de gagner la Coupe des confédérations contre l'Espagne. Je ne me sentais pas assez confiant pour jouer là-bas. J'ai passé six mois sans pouvoir dribbler qui que ce soit, en faisant tout de travers. J'ai quitté la mi-temps du match contre l'Athletic très en colère, j'ai commencé à pleurer ». a ouvertement avoué Neymar à l’occasion d’une entrevue avec son compatriote brésilien Romario.

Sur Romario TV, Neymar a reconnu sans problème qu’une discussion avec Lionel Messi après s’être effondré émotionnellement parlant, a suffi à le mettre sur les bons rails et à marquer le FC Barcelone comme il l’a fait par la suite avec Luis Suarez notamment.

« Messi a frappé à la porte et m'a demandé pourquoi je pleurais, je lui ai répondu que ce n'était rien, qu'il était là pour m'aider et que je devais jouer le football que je pratiquais à Santos, sans pression. Il m'a dit que je pouvais compter sur lui. Après cela, j'ai commencé à arriver avec plus de confiance, plus d'enthousiasme et les choses ont commencé à marcher ». Après quatre saisons hautes en couleur au FC Barcelone, Neymar signait en 2017 au PSG pour 222M€, transfert le plus cher de l’histoire encore à ce jour.