Neymar : Le verdict est tombé pour la réunion avec Messi !

Thomas Bourseau

Les supporters du FC Barcelone ont, pendant trois saisons, pu se régaler de l’alchimie et des exploits de Lionel Messi, Luis Suarez ainsi que Neymar. Les deux premiers cités évoluent à l’Inter Miami et pourraient être rejoints par le Brésilien qui a validé cette éventualité dernièrement en interview. Néanmoins, Neymar devra descendre de son nuage, l’opération étant financièrement pas viable pour la franchise de Major League Soccer. La MLS devrait tout de même ouvrir ses portes à Neymar… et plus précisément le Chicago Fire.

Force est de constater que Neymar a plus servi à Al-Hilal sur le plan marketing que sportif. Miné par les blessures, le Brésilien a été grassement payé par le club saoudien sans pouvoir l’aider sportivement parlant. A cinq mois de l’expiration de son contrat au sein du pensionnaire de Saudi Pro League, le mercato de Neymar anime l’actualité ces derniers temps. Et pour cause, son départ d’Al-Hilal avant même le terme de son engagement contractuel semblerait de plus en plus probable.

Neymar ouvert au retour de la MSN à l’Inter Miami, un rêve déjà brisé

Quelle destination pour Neymar ? La Major League Soccer ? En interview pour CNN dernièrement, quand bien même il assurait être heureux en Arabie saoudite, l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG où il a pu côtoyer Luis Suarez en Catalogne ainsi que Lionel Messi au Barça et au Paris Saint-Germain, reconnaissait être réceptif à l’idée de renouer avec ses deux amis. « Ils sont mes amis. On se parle toujours. Ce serait intéressant de faire revivre ce trio ».

Toutefois, il serait impossible pour Neymar, en l’état actuel des choses, de rejoindre Lionel Messi et Luis Suarez en Major League Soccer.

L’Inter Miami financièrement bloquée pour Neymar, la chance du Chicago Fire ?

L’Équipe explique ce jeudi que l’Inter Miami aurait étudié l’option de faire venir Neymar au sein de la franchise floridienne de Major League Soccer. Toutefois, en raison du salary cap instauré en MLS et de l’absence de l’autorisation réglementaire d’intégrer un nouveau salaire XXL dans l’équipe, l’Inter Miami n’a eu d’autre choix que de passer son tour.

A ce jour, en plus de Lionel Messi et de Luis Suarez, les Floridiens disposent également dans leurs rangs de Jordi Alba et de Sergio Busquets. Une autre franchise de Major League Soccer serait cependant entrée dans la danse : le Chicago Fire.