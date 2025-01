Transferts - PSG : L'incroyable rebondissement, il hallucine en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup de théâtre dans le dossier Randal Kolo Muani. Malgré une visite médicale réussie, la Juventus ne peut officialiser le prêt de l'attaquant parisien. La raison ? Le PSG ne peut prêter plus de six joueurs au cours d'une même saison. Ce contretemps a ébahi Djibril Cissé. Pour l'ancien joueur de l'OM, la direction a fait preuve de légèreté et d'amateurisme.

Tous les signaux étaient au vert dans le dossier Randal Kolo Muani. Le joueur du PSG avait passé sa visite médicale sans encombre. Son contrat avait même été signé. Mais au moment d’officialiser cette opération, la Vieille Dame s’est rendue compte que le PSG avait déjà prêté six joueurs cette saison. Le règlement est clair, le club ne peut excéder ce chiffre.

Le PSG s'active en coulisses

Comme l’indique L’Equipe, le dossier Kolo Muani est en stand-by, mais les parties ne s’affolent pas. Le PSG cherche à rappeler l’un de ses joueurs prêtés (Cher Ndour, Xavi Simons, Nordi Mukiele, Juan Bernat, Renato Sanches, Carlos Soler) pour permettre à l’international français de démarrer son aventure turinoise.

« Ça peut jouer dans la tête du joueur »

Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Djibril Cissé n’a pas caché sa surprise. « Ce sont des règles que le club doit connaître . Je pense qu’il y aura quand même quelque chose de fait. Mais je me mets à la place du joueur. Ça peut jouer dans la tête du joueur » a confié l’ancien joueur de l’OM.