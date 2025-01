Transferts - PSG : Coup de théâtre, il ne peut pas jouer après sa visite médicale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain fait face à un imprévu en ce mercato hivernal : le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus est temporairement bloqué. Malgré un accord entre les clubs, le PSG a atteint la limite de prêts à l'étranger autorisés. Les dirigeants restent optimistes et cherchent activement une solution pour finaliser l'opération.

Une double opération est imminente au PSG. Alors qu’il a passé sa visite médicale ce vendredi, Khvicha Kvaratskhelia va prochainement devenir la première recrue hivernale du club de la capitale, qui s’apprête dans le même temps à boucler le départ de Randal Kolo Muani vers la Juventus. L’international français a lui aussi passé les traditionnels tests médicaux préalables à sa signature pour un prêt de six mois, mais l’opération est actuellement bloquée.

Une star en moins sur le marché ? Jorge Jesus lève le voile sur l’avenir de Salah. Découvrez le démenti qui pourrait tout changer ! ⚽️

➡️ https://t.co/S15rDqMPCF pic.twitter.com/hH2sCHNMp5 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 17, 2025

Kolo Muani a passé sa visite médicale et signé son contrat, mais...

Si le PSG et la Juventus sont bien d’accord pour le prêt sec de Randal Kolo Muani, avec un salaire pris en charge par la formation turinoise, le deal ne peut pas être bouclé actuellement. Et pour cause, la presse italienne révèle ce vendredi soir que le Paris Saint-Germain a atteint le nombre maximum de prêts autorisés à l’étranger limités à six. Ce que confirment L’Équipe et Le Parisien.

La confiance règne toujours

Pour l’heure, les deux clubs ne peuvent donc pas officiellement conclure l’opération, en suspens malgré la signature du joueur à Turin. Les parties impliquées se veulent rassurantes et affirment qu’une solution va être trouvée rapidement. Il faudra pour cela que le PSG rappelle l’un de ses joueurs prêtés ou boucle son transfert.