«Une diva», il se lâche sur Mbappé au PSG

A la veille d'une rencontre importante en Ligue des champions face au Red Bull Salzbourg, Kylian Mbappé s'est présenté en conférence de presse. En totale transparence, le joueur du Real Madrid est revenu sur ses difficultés au moment de son arrivée avec une honnêteté rare, saluée par l'ensemble des journalistes espagnols.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a fait la UNE de l’actualité en Espagne, non pas à cause de ses déboires extra-sportifs, mais en raison de ses performances sur le terrain. Le joueur français enchaîne les prestations de grande classe et reste sur un doublé face à Las Palmas en championnat. C’est donc un Mbappé relâché qui s’est présenté en conférence de presse avant le match face au Red Bull Salzbourg. L’international tricolore est revenu, avec franchise, sur ses débuts délicats avec le Real Madrid.

Mbappé salué par la critique

« J’ai beaucoup réfléchi. Trop. Comment faire ça, comment bouger… et quand on réfléchit autant, on ne joue pas bien (…) Cela a été quelque chose de plus mental » a confié Mbappé ce lundi soir, avant de laisser la place à Carlo Ancelotti. Cette sortie a été saluée unanimement par la presse espagnole. « C'est un mec avec une tête tellement bien meublée... Tellement bien meublée que tu dis... Putain "Il y a un vrai joueur ici depuis des années " » a confié Juanma Castaño, journaliste pour la Cadena COPE.

La presse espagnole évoque un Mbappé métamorphosé

Plus mature, Mbappé renvoie une image bien différente de celle aperçue au PSG selon l'avis de Fernando Evangelio. « Vous vous souvenez de l’image que renvoyait Mbappé au PSG, c’était tout le contraire., était une prima donna, un diva.. Je pense que le profil de Mbappé au PSG n'a rien à voir avec ce que nous voyons à Madrid » a déclaré le chroniqueur au micro de la radio espagnole. Le nouveau Mbappé est arrivé en Espagne.