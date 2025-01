Mbappé : Incroyable, le Real Madrid prend déjà un stop pour son successeur !

Thomas Bourseau

C'était la nouvelle que personne ne s'attendait à lire vendredi dernier : la prolongation d'Erling Braut Haaland à Manchester City jusqu'en 2024, et ce, sans clause libératoire si l'on se fie aux propos des Skyblues à la presse britannique. De quoi considérablement compliquer le projet du Real Madrid pour l'après-Kylian Mbappé à l'été 2029. Explications.

En fin de semaine dernière, Manchester City faisait une grande annonce au sujet de l'avenir de l'une de ses stars. Au club depuis l'été 2022, Erling Braut Haaland a déjà tout gagné avec les Skyblues et empile les buts en Premier League ou en Ligue des champions. La direction mancunienne est semble-t-il ravie de l'apport de l'international norvégien de 24 ans puisque son contrat qui courrait initialement jusqu'à l'été 2027 a été officiellement prolongé jusqu'en juin 2034, rien que ça.

Le Real Madrid veut Haaland en 2029 pour remplacer Mbappé ?

De quoi contrecarrer les plans du Real Madrid. Avant même que son transfert du Borussia Dortmund vers Manchester City se réalise, le champion d'Europe lorgnait Erling Braut Haaland. Et il semblerait que son recrutement soit toujours d'actualité à la Casa Blanca, mais pas pour tout de suite. Dans l'idéal, AS a récemment dévoilé que les dirigeants merengue prévoiraient d'attendre la saison 2029/2030, moment où Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le Real Madrid, afin de mettre la main sur Haaland par le biais d'une clause libératoire qui aurait été incluse dans le deal convenu entre Manchester City et l'entourage du Norvégien.

«Manchester City nous briefe beaucoup sur le nouveau contrat d'Haaland en nous disant qu'il n'y a aucune clause de sortie»

Cependant, les hauts représentants de Manchester City tiennent à assurer la presse qu'aucune clause de ce genre est présente dans le nouveau contrat d'Erling Braut Haaland jusqu'en 2034 comme Julien Laurens l'a affirmé sur les ondes de RMC pour l'After Foot lundi soir.

« Manchester City nous briefe beaucoup sur le nouveau contrat d'Haaland en nous disant qu'il n'y a aucune clause de sortie, comme il pouvait en avoir avant. On pense qu'il y en avait eu dans son premier contrat et notamment pour le Real Madrid. Et là, ils nous disent qu'il n'y a plus tout ça, que c'est l'amour fou, que ça va être génial 10 ans ensemble ». a assuré le journaliste français basé à Londres. Le Real Madrid sait donc à quoi s'en tenir.