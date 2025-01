Kylian Mbappé : Le cauchemar était à prévoir au Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises l'été dernier. Arrivé au terme de son contrat et donc libre, le Français a choisi de réaliser son rêve, s'engageant pour cela avec le Real Madrid. Mais voilà que les premiers mois de Mbappé chez les Merengue n'ont pas été des plus simples. Visiblement, il fallait s'y attendre à en croire Olivier Giroud.

On le savait, tôt ou tard, Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid. Cela faisait maintenant plusieurs années que Florentino Pérez tournait autour du Français. En vain. Il aura donc fallu attendre l'été 2024 et la fin du contrat au PSG pour que Mbappé débarque chez les Merengue. N'ayant plus aucun obstacle sur sa route, il s'est ainsi engagé librement avec le Real Madrid. Le rêve s'est ainsi réalisé pour le joueur de 26 ans, mais ça s'est apparenté à un cauchemar pour les premiers mois. En effet, si ça va mieux actuellement, le capitaine de l'équipe de France a traversé la pire période de sa carrière où rien ne semblait aller pour lui.

« Ce n’était pas écrit que ça allait être aussi facile que cela »

Pour First Team, Olivier Giroud s'est exprimé sur Kylian Mbappé et notamment son transfert au Real Madrid. Evoquant les difficultés de son ancien coéquipier en équipe de France pour ses débuts en Espagne, le joueur du Los Angeles FC a alors confié : « C’est quelqu’un qui n’a pas le droit à l’erreur. Il est tellement épié, regardé, il a ce devoir d’exemplarité que en fait on ne lui pardonne rien. Il a beaucoup de choses à assumer, beaucoup de pression. Je pense que pour moi le fait de faire ce transfert de Paris au Real, qui était inéluctable à un moment donné, ce n’était pas écrit que ça allait être aussi facile que cela ».

« Le temps fera les choses »

Olivier Giroud a ensuite justifié cette position à propos de Kylian Mbappé, expliquant : « Non pas parce qu’il n’a pas les qualités, il a les qualités, mais quand tu arrives dans un club comme le Real Madrid, qui plus est quand tu joues dans une position différente de la tienne, il faut forcément un temps d’adaptation. Encore une fois, le temps fera les choses. Dans quelques mois, on en reparlera ».