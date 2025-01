Transferts à 105M€, le PSG affole le mercato !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être agité au cours des prochains jours... à cause du PSG ! Le club de la capitale s’est attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia pour la somme de 70M€. Depuis, Naples s’est mis en quête de son successeur sur le marché des transferts. Mais la concurrence se ferait rude sur certaines pistes des Azzurri.

Le PSG a très certainement réalisé LE gros coup du mercato hivernal. La formation parisienne a déboursé 70M€ pour s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia. Le transfert a été officialisé la semaine dernière, et l’international géorgien devrait être présenté au Parc des Princes ce samedi avant le match contre Reims.

Le PSG frappe fort ! 💥 Kvaratskhelia, la pépite géorgienne, arrive pour révolutionner l'attaque. Préparez-vous à du spectacle ! https://t.co/TlCRe7W80j — le10sport (@le10sport) January 24, 2025

Naples multiplie les pistes pour remplacer Kvaratskhelia

Le PSG a néanmoins semé la panique du côté de Naples, qui cherche désormais un successeur à Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations de TMW, les Azzurri convoiteraient Alejandro Garnacho. Manchester United réclamerait toutefois 60M€ pour l’international argentin. Naples ne semble toutefois pas vouloir s’aligner sur ce montant, et songerait ainsi à recruter Karim Adeyemi. Le Borussia Dortmund aurait fixé son prix à 45M€.

Chelsea et d'autres clubs en embuscade ?

Le média italien précise toutefois que la concurrence promet d’être rude sur ces deux dossiers. Chelsea et d’autres cadors européens suivraient également les situations d’Alejandro Garnacho et de Karim Adeyemi. Le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG devrait en tout cas provoquer un certain effet domino, ce qui affole le mercato.