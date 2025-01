PSG - «Je te veux» : Marquinhos lance un appel à une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

N’ayant toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, Gianluigi Donnarumma attises les convoitises de certains clubs italiens. Auteur d’un gros match face à Manchester City ce mercredi, le portier de 25 ans a assuré vouloir rester à Paris. Une volonté que semble partager le capitaine Marquinhos, qui a tenu à féliciter son partenaire après sa belle prestation.

Au cours des dernières semaines, le PSG a souhaité prolonger les contrats de plusieurs éléments importants du vestiaire. Si Achraf Hakimi et Vitinha ont prolongé jusqu’en 2029, le club parisien a décidé de temporiser concernant Gianluigi Donnarumma. D’après le Parisien, le PSG serait dubitatif concernant les performances récentes du portier italien, qui est apprécié de l’Inter Milan notamment.

Donnarumma veut rester au PSG !

Après la belle victoire du PSG face à Manchester City ce mercredi, Gianluigi Donnarumma a pris les choses en main, et a affirmé sa volonté de rester à Paris : « Beaucoup de rumeurs circulent, la vérité est que je suis heureux ici et que tout le monde m'aime et me respecte. Je vais très bien. Je me suis installé et ma priorité est de renouveler ici », a-t-il lâché au micro de Sky Sports. Après un bon match malgré deux buts encaissés, le numéro 99 a été félicité par son capitaine Marquinhos.

« C'est un gardien qui fait la différence »

« Combien de temps Donnarumma restera-t-il au PSG ? Je lui disais à chaque fois qu'il sortait et faisait un arrêt : 'C'est comme ça que je te veux'. C'est un gardien qui a déjà montré qu'il avait un potentiel, une qualité, que même s'il est grand, il est rapide, qu'il a cette force, a révélé Marquinhos auprès de la chaîne du PSG. Je pense qu'il s'est toujours amélioré ces dernières années, montrant qu'il est un grand gardien pour nous. C'est un gardien qui fait la différence, nous l'avons vu à maintes reprises. Même contre City, c'était un bon match, il a fait un grand match. C'est un grand ami que j'ai depuis de nombreuses années, un grand homme, une bonne personne. C'est un professionnel, il a toujours été excellent, je veux toujours le meilleur de ces joueurs. Contre City, il a fait la différence pour nous et je m'attends à ce qu'il fasse d'autres bons matches comme celui-là. »