Dembélé - PSG : Le plan machiavélique de Luis Enrique dévoilé ?

Thomas Bourseau

Pour le match de toutes les peurs du PSG contre Manchester City en Ligue des champions cette semaine au vu du classement du club parisien avant cette victoire (4-2), Luis Enrique surprenait son monde et à commencer par le principal intéressé en mettant sur le banc des remplaçants Ousmane Dembélé. De quoi faire bouillir intérieurement le numéro 10 du PSG et de le rendre décisif à son entrée en jeu. Avec une autre approche, Enrique pourrait bien avoir signé un coup de maître avec Gonçalo Ramos.

Ousmane Dembélé (27 ans) est, aux côtés de Marquinhos (30 ans), le joueur le plus expérimenté du PSG de par ses sélections en équipe de France et ses expériences au Borussia Dortmund et au FC Barcelone avant de revenir en France au Paris Saint-Germain après sa formation au Stade Rennais. Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid à la dernière intersaison, Dembélé est même devenu la figure de proue du projet de par sa renommée.

Ousmane Dembélé choqué d’avoir été remplaçant

Cependant, Luis Enrique ne lui fait aucun passe-droit depuis le début de la saison. En atteste le retrait de son nom pour le groupe du PSG qui se déplaçait sur la pelouse d’Arsenal le 1er octobre dernier (0-2). Au fil des semaines, Ousmane Dembélé a vu son temps de jeu fluctuer, mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne lui a jamais retiré sa confiance.

Pour la réception de Manchester City qui comptait pour la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions mercredi, Luis Enrique tentait un coup de poker en laissant Ousmane Dembélé sur le banc des remplaçants, lui qui revenait d’une grippe et qui avait manqué le 16ème de finale de Coupe de France contre Espaly (4-2) et le RC Lens en Ligue 1 (2-1).

Luis Enrique a volontairement titiller Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos ?

D’après L’Équipe, Ousmane Dembélé n’était plus diminué par le virus et était pleinement apte à participer à ce choc européen dès le coup d’envoi. Le quotidien sportif affirme que Dembélé aurait été surpris de figurer sur le banc. A la mi-temps, Luis Enrique lui a signifié qu’il allait remplacer Kang-In Lee. Et dès lors, le champion du monde aurait grandement eu envie d’en découdre. Pari gagnant pour Enrique qui a vu Dembélé réduire le score puis taper la barre transversale. Même son de cloche pour Gonçalo Ramos, qui a remplacé Désiré Doué à l’heure de jeu, avant de trouver le chemin des filets comme une réponse d’orgueil à la déclaration d’Enrique sur le poste de numéro 9 au PSG la veille.