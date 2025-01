PSG : Le Qatar annonce sa nouvelle «star», c’est une surprise !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a signé une grosse performance mercredi soir en prenant le meilleur sur Manchester City (4-2). Les Parisiens ont à présent leur destin en leurs mains avant la dernière journée de saison régulière de Ligue des champions. Et Nasser Al-Khelaïfi ne pourrait pas être plus heureux au vu de la cohésion collective dans cette équipe qui est la star dans son ensemble, et non des individualités comme ce fut le cas par le passé.

Le PSG le tient son match référence de la saison régulière de Ligue des champions. Tenus en échec contre Arsenal (0-2), l’Atletico de Madrid (1-2) et le Bayern Munich (0-1), les hommes de Luis Enrique sont parvenus à se maintenir en vie dans la course à la qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions grâce à une victoire XXL acquise au Parc des princes mercredi soir face à Manchester City. Et ce, après avoir été mené par deux buts au score juste avant l’heure de jeu. Au final, le tableau d’affichage a affiché 4 buts à 2 en faveur du Paris Saint-Germain.

«L'une des mes plus belles émotions au PSG ? Honnêtement, oui je pense»

De quoi permettre à Nasser Al-Khelaïfi de s’enflammer au micro de Canal+ dans la foulée. « Fier de ce grand match. Fier de comment on a joué, de perdre 2-0 et de gagner 4-2. L'une des mes plus belles émotions au PSG ? Honnêtement, oui je pense. C'était une grande équipe avec un grand entraîneur et un grand joueur. On a montré qu’on était une grande équipe aussi. Les joueurs ont montré du caractère ». En coulisses, le président du PSG aurait tenu un discours flatteur au groupe entraîné par Luis Enrique.

«C’est vous tous, la star de l’équipe»

Si l’on se fie aux informations de L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi se serait rendu dans le vestiaire du PSG où il a rejoint le conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique. Le patron du Paris Saint-Germain aurait mis en avant les valeurs collectives démontrées contre Manchester City dont le courage et la personnalité dont les joueurs ont su faire preuve au fil de la rencontre. De plus, Al-Khelaïfi a reconnu qu’il n’y avait pas de tête de gondole dans ce projet et que la figure de proue était le collectif en lui-même. « C’est vous tous, la star de l’équipe ». Après avoir énoncé ces mots forts, le président parisien aurait fait une accolade à chaque joueur.