PSG : Luis Enrique met du sien pour le successeur d'Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec 7 passes décisives en 16 matchs de Ligue 1 disputés, João Neves est le meilleur passeur du championnat de France. Le prodige portugais succède à Ousmane Dembélé, qui était également meilleur passeur lors de la saison 2023-2024. Dans un entretien accordé à PSGTV, le Portugais s’est exprimé sur ce nouveau statut.

L’été dernier, le PSG lâchait 70M€ auprès du SL Benfica pour le transfert de João Neves. S’étant rapidement adapté au système de jeu de Luis Enrique, le nouveau numéro 87 du club parisien s’est déjà mis en évidence, et a été salué pour sa performance de mercredi soir face à Manchester City (4-2). Auprès de PSGTV, Neves a d’ailleurs confirmé qu’il était très heureux à Paris : « Je fais un bilan très positif. La façon dont je me suis adapté, dont on s’occupe de moi, je ne peux que remercier les gens car je suis très heureux ici. »

Le PSG a tenté le coup de poker Kvaratskhelia-Osimhen à 200M€, mais a dû revoir ses ambitions. 🤑

➡️ https://t.co/JqOuDpikX0 pic.twitter.com/K7TZd69cUh — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

« J’ai la chance d’avoir des coéquipiers qui savent finaliser »

Mais le phénomène de 20 ans a également évoqué son statut de meilleur passeur de Ligue 1, lui qui pourrait succéder à Ousmane Dembélé (meilleur passeur de L1 en 2023-2024). « Je suis venu ici avec un objectif plus collectif qu’individuel. Je suis ici depuis suffisamment de temps pour comprendre que la manière dont nous jouons, est faite pour des milieux comme moi. On nous demande d’être mobiles, de créer des espaces pour les autres. J’arrive donc souvent dans la surface de réparation et j’ai la chance d’avoir des coéquipiers qui savent finaliser. Je pense que c’est un aspect que j’améliore à chaque entraînement », a déclaré João Neves, déjà auteur de 7 passes décisives en championnat.

« C’est le fruit du travail développé depuis ma formation »

Alors qu’Ousmane Dembélé avait terminé la saison dernière avec 8 passes décisives, le Portugais s’est lâché sur cette qualité nouvelle dans son jeu : « Je ne sais pas, j’ai sûrement développé cela aussi. Je pense que c’est le fruit du travail développé depuis ma formation, et je continue de développer cet aspect au PSG, et je dois en profiter quand on me demande de faire cette dernière passe. »