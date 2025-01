PSG : «Des funérailles», la catastrophe que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain s'est totalement effondré au Camp Nou à l'hiver 2017 alors qu'il disposait d'un boulevard pour atteindre les quarts de finale de la compétition. Le FC Barcelone a effectué une remontada historique (6-1) aux hommes d'Unai Emery, tous sonnés à commencer par Thomas Meunier qui s'est livré sur cette soirée noire en terres catalanes.

Thomas Meunier avait un tout autre scénario en tête que celui de la remontada lorsqu'il s'était déplacé avec le PSG en Catalogne le 8 mars 2017 dans le cadre du 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions. Afin de remettre les choses dans leur contexte, les hommes d'Unai Emery s'était largement imposés pendant la première manche avec une victoire de 4 buts à 0 contre le FC Barcelone de Lionel Messi. Meunier s'attendait à une éventuelle défaite, mais pas si large.

« Tu sais qu'ils ont toujours l'avantage quand ils jouent à domicile, tu t'attends à un match compliqué et même à perdre le match, ça paraît logique. Tu ne peux pas prendre 6-1, 5-1 et même 4-1, ce n'est pas possible. Le maximum qu'on aurait dû prendre en s'étant respecté, ça aurait été 3-1».

«Verratti ne perd jamais un ballon. Et la première passe du match, Marco perd le ballon»

Pendant une entrevue avec Winamax FC, Thomas Meunier (défenseur du PSG entre 2016 et 2020) n'a pas caché un évènement bizarre et même une expérience inédite depuis le début de son aventure au PSG : la perte de balle de Marco Verratti dès l'entame de la rencontre au Camp Nou. Une véritable anomalie.

« Le récit du match ? Tout se passe bien, tout le monde est dans son match, il n'y a pas de lâcher-prise. Je me souviens avoir dit : Verratti ne perd jamais un ballon. Et la première passe du match, Marco perd le ballon. C'est bizarre, c'est un enchaînement de passes bancales, le ballon finit dans ses pieds, on ne sait pas ce qui se passe, il perd la balle et ça a été révélateur. J'ai l'impression que c'était la première fois que je voyais Marco perdre la balle depuis que j'étais au PSG. A ce moment-là, tu as eu un pressing immense du Barça. On s'est juste retrouvés acculés ».

«Tout le monde se regarde en chien de faïence et tu as le coach qui tourne en rond et ne sait pas où se mettre»

Après cet épisode qui lui était jusqu'ici inconnu, à savoir un ballon qui échappe à Marco Verratti, Thomas Meunier a témoigné de la descente aux enfers du PSG avec un but déchirant pour lui et l'équipe d'Unai Emery : celui de Sergi Roberto, synonyme d'élimination du Paris Saint-Germain. Sur le banc des remplaçants à cet instant précis, Meunier a expliqué l'enfer que le groupe a traversé.

« Je suis sur le banc à ce moment-là, je pense que c'est Krychowiak qui monte à la place. Je suis abattu dans mon siège avec le Nou Camp qui explose en face de moi. Tu es à hauteur pelouse, au niveau du banc. Tu as le spectacle devant toi et tu te crois au théâtre. Tu as l'impression d'être dans la pub Mastercard de la Champions League où en fait tout le monde crie, c'est ça en réel. Et là tu te dis : « P*tain, ça vient d'arriver ». Tu as envie de chialer, mais tu n'y arrives pas. Tu es dépité, dégoûté. Tout le monde se regarde en chien de faïence et tu as le coach qui tourne en rond et ne sait pas où se mettre. Tu rentres au vestiaire et ce sont des funérailles. Il n'y a pas un mort rien, juste tu acquiesces en fait ».