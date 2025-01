Officiel : Grande première au PSG, le choix fort de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 70M€ cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia a débarqué en provenance de Naples. Cependant, il n'a pas pu disputer les deux derniers matches du PSG, n'étant pas encore qualifié. Mais ses grands débuts approchent puisque Luis Enrique a décidé de le convoquer dans son groupe pour la réception de Reims ce samedi.

Alors qu'il a signé il y a plus d'une semaine au PSG, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas encore pu étrenner sa nouvelle tunique. Et pour cause, le timing de sa signature ne lui permettait pas d'être enregistré à temps pour le déplacement à Lens samedi dernier, tandis que, comme toutes les recrues hivernales, il n'est pas autorisé à disputer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Géorgien n'avait donc pas pu prendre part à la démonstration face à Manchester City mercredi (4-2).

📃 Notre groupe pour la réception de Reims ce soir en @Ligue1.



⌚️ Coup d'envoi : 21h05#PSGSDR pic.twitter.com/crhWfpNiO5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2025

Grand première pour Kvaratskhelia !

Mais cette fois-ci, c'est la bonne. En effet, le PSG a dévoilé son groupe pour la réception de Reims ce samedi à 21h, et Khvicha Kvaratskhelia et bien présent pour la première fois. Le Géorgien devrait donc avoir ses premières minutes de jeu avec le club de la capitale, à l'inverse de Marquinhos et Achraf Hakimi, préservés en vue du déplacement à Stuttgart mercredi.

«Il est prêt»

Reste désormais à savoir si Khvicha Kvaratskhelia sera titulaire ou non. Mais une chose est sûre, il est prêt comme l'a annoncé Luis Enrique en conférence de presse vendredi : « Il est très bien physiquement et il est très bien adapté. C’est un joueur du PSG. Il est prêt ».