Kvaratskhelia : Le PSG lâche une annonce en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG a frappé très fort en enrôlant Khvicha Kvaratskhelia pour environ 70M€. Trop court pour être enregistré contre le RC Lens, et pas autorisé à jouer en Ligue des champions, l’international géorgien pourrait en revanche faire ses grands débuts contre Reims samedi soir. «Il est prêt» promet Luis Enrique.

C'est déjà le gros transfert de l'hiver. En lâchant 70M€, le PSG s'est attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia, qui a débarqué en provenance de Naples. Arrivé il y a une semaine, l'international géorgien n'a toutefois pas pu être enregistré pour le déplacement à Lens le week-end dernier, et il n'est pas qualifié pour la phase de poule de Ligue des champions. Il était donc absent contre Manchester City mercredi soir. Ses grands débuts pourraient avoir lieu samedi soir à l'occasion de la venue de Reims au Parc des Princes comme l'assure Luis Enrique.

Le PSG chamboule le mercato ! Kvaratskhelia a fait parler de lui, mais qui le remplacera à Naples ? 🔄

➡️ https://t.co/WOr2fxpY18 pic.twitter.com/XbcZNtcjsj — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 24, 2025

«Il est prêt»

« Comme toujours quand on recrute un joueur, c’est que l’on peut qu’il va aider l’équipe. Quand va-t-il jouer, on va voir. Cela dépend des entraînements. C’est difficile de recruter compte tenu de notre niveau, s’il est là c’est pour nous aider. Il est dans une dynamique avec nous, il voit ce que l’on demande et je suis très satisfait. Il est très bien physiquement et il est très bien adapté. C’est un joueur du PSG. Il est prêt », lâche l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’évoquer une qualité majeure de son nouveau joueur : la frappe de loin.

«Toutes les qualités sont bienvenues»

« Pour marquer de loin, il faut avoir une certaine frappe. Comme Kvaratskhelia, Asensio ou Vitinha. Toutes les qualités sont bienvenues. Il faut les adapter à l’équipe. On voulait Kvaratskhelia l’été dernier après une étude de son profil. On a une idée et on va se baser sur nos ressources. Nous voulons voir les qualités du joueur et l’améliorer, plutôt de que lui demander une chose que je souhaiterais forcément. Il faudra être en position de tir, créer des connexions avec les joueurs. C’est positif ce qu’il va apporter », ajoute Luis Enrique.