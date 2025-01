Mercato : Un crack valide sa signature au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG en provenance de Benfica, João Neves s’est très rapidement adapté au système mis en place par Luis Enrique à Paris. Milieu de terrain complet, le Portugais s’impose à seulement 20 ans comme l’une des belles promesses du football mondial. De plus, ce dernier s’est dit très satisfait de son utilisation dans la capitale.

Mercredi soir, un jeune joueur s’est offert une prestation XXL avec le PSG. Au Parc des Princes, João Neves a réalisé un match quasi parfait face à Manchester City. Buteur, le numéro 87 a également été très précieux dans la récupération, s’imposant comme un milieu de terrain extrêmement complet dont dispose Luis Enrique. Recruté contre 70M€ (bonus compris) l’été dernier, le phénomène tout juste âgé de 20 ans s’affirme comme un très gros coup réalisé par les dirigeants du PSG.

Le PSG a tenté le coup de poker Kvaratskhelia-Osimhen à 200M€, mais a dû revoir ses ambitions. 🤑

➡️ https://t.co/JqOuDpikX0 pic.twitter.com/K7TZd69cUh — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

« Je suis très heureux ici »

Surtout, bien intégré dans l’entrejeu parisien, João Neves semble très heureux de son choix de carrière. Ce samedi, le Portugais a confirmé auprès de PSGTV être plus que satisfait de sa venue à Paris. « Je fais un bilan très positif. La façon dont je me suis adapté, dont on s’occupe de moi, je ne peux que remercier les gens car je suis très heureux ici », a notamment lâché João Neves, nouveau chouchou du Parc des Princes.

« Le football pratiqué par le PSG est un football parfait pour moi »

« Je ne pense pas qu’il y ait un travail spécifique, je regarde surtout où sont mes coéquipiers et comment je dois me situer en fonction d’eux pour que le lien soit le plus simple, et jouer ensuite en une ou deux touches de balle. Tout dépend du match, des adversaires, comment je suis placé moi et mon coéquipier. Je ne connaissais pas ces statistiques. Je crois que c’est un développement, et je suis très content d’être ici car le football pratiqué par le PSG est un football parfait pour moi, et c’est celui où j’ai le plus de plaisir à jouer », conclut le joyau du PSG.