Mercato : L’OM le recrute, «il affolait toute l’Europe»

Arnaud De Kanel

Considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération, devenant à l'époque le quatrième plus jeune joueur de l'histoire à entrer en jeu en Ligue 1, Neal Maupay était promis à une très grande carrière. Lorsqu'il était à l'OGC Nice, il était même pisté par les plus grands clubs européens avant qu'une terrible blessure au genou vienne le freiner.

Lancé en Ligue 1 à l'âge de 16 ans par Claude Puel, Neal Maupay avait de beaux jours devant lui. Malheureusement, il n'avait pas pu enchainer puisqu'il s'était gravement blessé face aux U19 de l'OM. Cette terrible blessure au genou a freiné Maupay dans son élan alors que des cadors européens le surveillaient de près selon son meilleur ami.

«Il affolait toute l’Europe à l’époque»

« On ne sait pas ce qu’aurait pu être sa trajectoire sans ce coup du sort. Il affolait toute l’Europe à l’époque, tous les gros clubs européens étaient sur lui. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi fort que lui chez les jeunes. Mais il a réussi une superbe carrière grâce à son mental et au fait d’être au-dessus du lot », a déclaré Corentin Trojani dans un entretien accordé à La Provence.

Maupay va signer définitivement à l'OM

Depuis cette blessure, Neal Maupay a su se relever pour réaliser une carrière tout à fait honorable. Actuellement prêté à l'OM, il s'engagera définitivement avec le club phocéen l'été prochain. Sa persévérance et son abnégation ont payé.